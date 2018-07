Com gol no fim, Grêmio garante empate com o Cascavel em amistoso

Com um gol marcado por Lucas Coelho aos 37 minutos do segundo tempo, o Grêmio empatou por 1 a 1 com o Cascavel, neste domingo, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná, naquele que foi o último teste da equipe gaúcha visando a temporada de 2015.

Antes deste amistoso, que contou com um público de 8.678 torcedores, o time gremista venceu a equipe sub-20 da Gramadense por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com o Novo Hamburgo, nos seus dois primeiros jogos de preparação para o ano.

Desta forma, o Grêmio ainda não conseguiu convencer neste início de ano e estreará no Campeonato Gaúcho, no próximo sábado, contra o União Frederiquense, em casa, obrigado a mostrar um melhor futebol ao seu torcedor.

Felipão mandou o Grêmio a campo neste domingo com Marcelo Grohe; Matías, Gabriel, Rhodolfo e Marcelo Hermes; Marcelo Oliveira, Fellipe Bastos, Luan e Douglas; Marcelo Moreno e Barcos. No decorrer do amistoso, o treinador colocou Galhardo, Araújo, Lincoln, Paulinho, Everaldo e Lucas Coelho, este autor do gol salvador gremista após substituir Barcos.

A qualidade técnica do amistoso ficou um pouco prejudicada depois que começou a cair uma forte chuva na primeira metade da etapa inicial. E foi aos 32 minutos do primeiro tempo que o Grêmio teve a sua primeira grande chance de marcar, quando Marcelo recebeu lançamento de Barcos e ficou cara a cara com o goleiro, mas parou na defesa de Vinicius.

E, para piorar a situação gremista, o time da casa acabou abrindo o placar aos 39 minutos. Após falha na marcação de Matías, que errou o bote, Marquinho se livrou do lateral e chutou colocado no ângulo de Marcelo Grohe: 1 a 0.

Já na etapa final, o Grêmio só foi conseguir assustar o goleiro adversário pela primeira vez aos 17 minutos, em chute de fora da área de Fellipe Bastos. Em seguida, o time gaúcho desperdiçou outras oportunidades, sendo que na melhor delas Luan fez bela jogada, passando até pelo goleiro até bater para o gol e ver um último defensor se atirar de carrinho para evitar o gol.

Mas o Grêmio acabou achando o seu gol aos 37 minutos. Após cruzamento de Galhardo da direita, a bola sobrou para Gabriel Silva, que finalizou para o goleiro defender, mas dar rebote para Lucas Coelho empurrar para as redes.