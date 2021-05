Com gol no fim, Inter de Limeira vence, fica perto da vaga e rebaixa São Caetano

Com um gol do lateral Rafael Santos aos 49 minutos do segundo tempo, a Inter de Limeira venceu o São Caetano por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite, no Limeirão, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021 . Esta foi a quarta vitória seguida da Inter, que estão com 15 pontos, na vice-liderança do Grupo A e praticamente classificada às quartas. Com apenas três pontos e sem vencer em 11 jogos, o São Caetano é o lanterna geral e está rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, de onde veio ano passado.

Num jogo fraco tecnicamente, o grito de gol ficou guardado até o final. Após cobrança de falta no ataque, a defesa rebateu e a bola caiu no peito de Rafael Santos, quase na linha da grande área. Ele bateu forte, no ângulo, sem chances para o goleiro Luiz. Era o gol da vitória, festejado pelos jogadores como a conquista de um título.

Na 11ª rodada, a Inter de Limeira vai pegar o São Bento, outro clube ameaçado pelo rebaixamento. Na última rodada vai receber o Guarani. Só precisa de um ponto para se garantir entre os oito melhores da temporada. O São Caetano, porém, só fará mais um jogo, recebendo a Ferroviária no estádio Anacleto Campanella. Apenas para cumprir tabela.

Com a obrigação de vencer para se manter vivo na competição, o São Caetano iniciou o jogo com mais posse de bola, propondo o jogo e tentando chegar ao ataque. Mas, como todo time formado de última hora, faltou entrosamento e uma melhor condição física.

A Inter sentiu a pressão e priorizou a marcação, que funcionou porque o visitante não acertou nenhum chute a gol no primeiro tempo. Mas não soube como aproveitar os contra-ataques, porque teve muita lentidão nos passes no meio-campo.

Com isso, os atacantes ficaram isolados e só recebendo bolas em ligação direta. Só teve uma chance num chute de fora da área de Felipe Saraiva, que Luiz deu um leve toque e mandou a bola para escanteio aos 39 minutos. Foi o único chute a gol dos dois lados.

O segundo tempo começou mais movimentado com dois chutes da Inter em cima do goleiro Luiz. Aos 13, quase que o São Caetano abriu o placar. Walter fez um passe perfeito para a finalização de Pira. Ele chutou apertado por Thalisson, o goleiro Jeferson Paulino deu um tapa na bola que explodiu no travessão.

Os dois técnicos ainda tentaram fazer suas trocas. Thiago Carpini, na Inter, para tentar ganhar ofensividade, e Paulinho McLaren, no São Caetano, para recompor a força física. Mas o ritmo de jogo caiu muito e ninguém mais finalizou com perigo. Até os 49 minutos, quando saiu o gol.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 1 x 0 SÃO CAETANO

INTER DE LIMEIRA - Jefferson Paulino; Matheus Alexandre (Weliton), Renan Fonseca (Lucas Balardin), Thalisson Kelven e Rafael Santos; Deivid, Igor Henrique (Pedro do Rio) e Rondinelly (Thiaguinho); Felipe Saraiva, Roger (Lucas Batatinha) e Bruno Xavier. Técnico: Thiago Carpini.

SÃO CAETANO - Luiz; Samuel Neres, Polidoro, Carlos Alexandre e Daciel (Guilherme Castro); Warian, Charles e Guilherme Portuga (Ruan); Pira (Renan), Walter (Carlinhos) e Emerson Lima (Filipe Carvalho). Técnico: Paulinho McLaren.

GOL - Rafael Santos, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Saraiva e Rondinelly (Inter de Limeira); Carlos Alexandre, Samuel Neres e Daciel (São Caetano)

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).