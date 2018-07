Com gol no fim, Juventus vence e abre vantagem no topo do Italiano

TURIM - Mesmo atuando em Turim, a Juventus sofreu para derrotar a Udinese, mas conseguiu cumprir o seu objetivo graças a um gol marcado pelo espanhol Fernando Llorente, nos acréscimos do segundo tempo, poucos segundo depois de o cronômetro passar a barreira dos 45 minutos. Com o triunfo por 1 a 0 obtido no sufoco, a equipe abriu vantagem na liderança do Campeonato Italiano, no qual agora tem 37 pontos, contra 34 da vice-líder Roma, que horas mais empatou por 1 a 1 com a Atalanta, também em casa.

A equipe de Údine, que estacionou nos 16 pontos, ocupa a 13ª posição do torneio nacional após amargar a sua oitava derrota em 14 jogos disputados. Desta forma, o time também está apenas quatro pontos à frente do Bologna, clube que hoje encabeça a zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

O único gol do jogo realizado em Turim saiu graças a uma falha de marcação da defesa da Udinese, que deu bobeira após uma bola alçada na sua grande área. Após não conseguir afastar o cruzamento, a zaga deixou Stephan Lichtsteiner receber a sobra com liberdade e bater cruzado. No meio do caminho, Llorente desviou de cabeça e definiu o triunfo para a Juventus.

A 14ª rodada do Campeonato Italiano será completada nesta segunda-feira com mais duas partidas. Em uma delas, o Napoli, terceiro colocado, com 28 pontos, enfrentará a Lazio, em Roma. Já a Fiorentina, hoje no quinto lugar, com 24 pontos, pegará o Verona, em Florença.