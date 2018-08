Com gol no fim, lanterna Boa derrota Londrina e segue reagindo na Série B

Com gol de Douglas Baggio aos 45 minutos do segundo tempo, o Boa derrotou o Londrina pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta sexta-feira, no Estádio do Melão, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense reclamou muito do lance, pedindo um toque de mão do atacante da equipe mineira.

Com o resultado, o lanterna Boa vai para o seu quarto jogo sem derrotas e continua reagindo na Série B. O clube mineiro soma 17 pontos, contra 21 do Londrina, que sentiu o gostinho de deixar a zona de rebaixamento nesta sexta-feira, mas colocou tudo a perder nos minutos finais.

Mesmo jogando longe dos seus domínios, o Londrina foi superior durante o primeiro tempo. Com mais posse de bola, o time paranaense chegou a envolver o Boa e perdeu uma boa oportunidade de abrir o marcador logo aos sete minutos, quando Dudu chutou para a defesa de Fabrício.

As melhores chances foram mesmo do Londrina. Aos 33 minutos, Lucas Ramon cruzou para Alisson Safira. O atacante achou Dagoberto dentro da pequena área. Marcado, o ex-jogador do São Paulo mandou para fora. Antes do apito final, ainda deu tempo para Safira acertar o travessão, após cobrança de escanteio.

O Boa foi mais cauteloso, equilibrou o jogo em alguns momentos, mas pouco fez para tirar o zero do marcador. A principal tentativa foi com Baggio. O atacante arrancou em velocidade, mas na hora de finalizar pegou mal na bola e jogou para fora.

No segundo tempo, o time de Varginha voltou mais ligado e achou uma avenida pelo lado esquerdo do Londrina. Em boa jogada de Daniel Cruz, Alyson recebeu dentro da área e desviou para defesa de Vagner.

A partir daí a partida caiu em produção e quanto todo mundo já se mostrava satisfeito com 0 a 0, o Boa resolveu abrir o marcador. Jadson deu um cruzamento milimétrico para Douglas Baggio. O atacante dominou no peito e soltou a bomba para o fundo das redes, dando números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Londrina encara o Paysandu na sexta-feira, às 19h15, no Estádio do Café, em Londrina (PR). No dia seguinte (18), o Boa visita o Fortaleza, às 16h30, na Arena Castelão, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA:

BOA 1 x 0 LONDRINA

BOA - Fabrício; Hélder Maurílio, Luan, Rafael Jensen e Jadson; Djavan, Alyson (Juninho Potiguar), Bruno Tubarão, Daniel Cruz (Thalis) e Adauto (Aldo); Douglas Baggio. Técnico: Ney da Matta.

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Luizão, Sílvio e Victor Luiz; João Paulo, Jardel e Dudu (Anderson Leite); Paulinho Moccelin, Dagoberto (Felipe Marques) e Alisson Safira (Thiago Ribeiro). Técnico: Roberto Fonseca.

GOL - Douglas Baggio, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Djavan (Boa); Lucas Ramon (Londrina)

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG)