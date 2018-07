Com gol no fim, Liverpool vence e sai do sufoco

Fazendo péssima temporada, o Liverpool conseguiu pela primeira vez nesta edição do Campeonato Inglês somar duas vitórias seguidas - no domingo passado, havia vencido o Blackburn. Assim, conseguiu sair do sufoco, apesar de ainda estar longe de ficar numa situação tranquila.

Por conta deste mau momento, o Liverpool entrou em campo bastante pressionado neste domingo. O alívio veio apenas a quatro minutos do final do jogo, quando o atacante espanhol Fernando Torres deu um passe para Maxi Rodríguez, que bateu para marcar o único gol da partida.

Ainda neste domingo, o Campeonato Inglês teve um clássico local. Aston Villa e Birmingham, ambos da cidade de Birmingham, se enfrentaram e não conseguiram tirar o zero do placar. Com o resultado, o Aston Villa chegou também aos 12 pontos, na 13ª posição. Já o rival está uma posição abaixo, com um ponto a menos.

Outro que tem 12 pontos é o Sunderland, que foi goleado pelo Newcastle por 5 a 1, com três gols de Nolan e dois de Ameobi - Bent descontou. Com a vitória neste domingo, o tradicional time, que voltou neste ano à primeira divisão inglesa, chegou à sétima colocação do campeonato, com 14 pontos.

A liderança do Campeonato Inglês ainda é do Chelsea, que venceu o Blackburn no sábado e chegou aos 25 pontos, com cinco de vantagem sobre Arsenal e Manchester United.