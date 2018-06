Com gol no fim, Lyon derrota o PSG e reduz vantagem para oito pontos no Francês

Sem Neymar, o Paris Saint-Germain conheceu a sua segunda derrota no Campeonato Francês neste domingo, quando foi derrotado pelo Lyon por 2 a 1. O jogo, válido pela 22.ª rodada, contou com três belos gols, expulsão do brasileiro Daniel Alves, lesão de Mbappé e foi decidido em favor do time da casa nos acréscimos do segundo tempo.

O Lyon se tornou apenas o segundo time que conseguiu derrubar o Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. O primeiro foi o modesto Strasbourg, que derrotou o time de Neymar e companhia por 2 a 1, em duelo da 16.ª rodada, no início de dezembro do ano passado.

A vitória deixa o campeonato aberto e faz com que a diferença do Lyon, que tem 48 pontos e assumiu a vice-liderança, caia para oito em relação ao líder Paris Saint-Germain. O Olympique de Marselha, que venceu o Caen na última sexta-feira, e o Monaco, que derrotou o Metz neste domingo com gol do lateral-esquerdo brasileiro Jorge (ex-Flamengo), vêm na sequência, com 47 e 46 pontos, e também seguem sonhando com o título.

O time do técnico português Bruno Genésio levou a melhor com dois belos gols, um no primeiro minuto de jogo, marcado pelo francês Fekir, e o outro, no último minuto, que saiu dos pés do holandês Memphis Depay.

Os mais de 50 mil torcedores presentes para assistir à partida em Lyon não se decepcionaram com o que viram. A começar pelo golaço de Fekir, que viu o goleiro Aréola adiantado e surpreendeu ao mandar um belo chute direto para o gol em vez de cruzar.

Com poderio ofensivo invejável, mesmo sem Neymar, o Paris Saint-Germain saiu para o jogo e teve boas chances de empatar a partida, especialmente com Cavani. Na melhor delas, o uruguaio desviou cruzamento de peixinho, mas parou no goleiro Anthony Lopes.

Para estar à altura do clássico e dar mais brilho à partida, o lateral-esquerdo Kurzawa "imitou" Fekir e empatou a partida com outro golaço no último lance do primeiro tempo. Ele recebeu cruzamento na medida de Daniel Alves, ajeitou o corpo e acertou um sem pulo espetacular, que ainda bateu no travessão antes de entrar.

Em busca da virada, o Paris Saint-Germain voltou bem melhor para a segunda etapa e dominou amplamente o Lyon nos primeiros minutos. Daniel Alves, porém, foi expulso depois de fazer falta dura em Ndombèlé e partir para cima do árbitro e deixou a partida equilibrada novamente.

Mesmo com um a mais, o Lyon não era capaz de sufocar o time do técnico Unaí Emery e dava a impressão de que não conseguiria desempatar a partida. Ledo engano. No último lance da partida, dando mais emoção à partida, Memphis Depay cortou para o meio e acertou um belo chute no canto superior direito de Aréola para dar os três pontos ao Lyon.