Com gol no fim, Manchester City vira sobre Tottenham no Campeonato Inglês

MANCHESTER - Com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, o Manchester City obteve suada vitória, de virada, sobre o Tottenham, neste domingo, em Manchester. Jogando em casa, o vice-líder do Campeonato Inglês saiu atrás no placar, mas contou com gols do argentino Agüero e do bósnio Dzeko no segundo tempo para vencer por 2 a 1.

O resultado manteve o City na cola do líder Manchester United, que também venceu de virada na rodada. No sábado, o time de Rooney bateu o Aston Villa, fora de casa, por 3 a 2. O United soma 27, enquanto o City tem 25. O terceiro colocado é o Chelsea, que, com 23 pontos, pode voltar ao segundo posto se superar o Liverpool ainda neste domingo.

Mesmo jogando em casa, o City teve dificuldade para segurar o sexto colocado do campeonato. O Tottenham saiu na frente, com gol de Caulker, que marcou de cabeça, aproveitando falha do goleiro Hart.

A reação dos anfitriões, que contaram com o lateral-direito brasileiro Maicon em campo, só começou aos 21 minutos da segunda etapa, quando o atacante argentino Agüero empatou a partida. Motivado pelo empate, o City passou a pressionar a defesa do Tottenham, em busca da virada.

Após seguidas tentativas frustradas, o dono da casa chegou à virada aos 43 minutos. O espanhol David Silva descolou belo passe para o atacante Dzeko finalizar para as redes e selar a vitória do City.