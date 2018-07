Com gol no fim, Montpellier impede Monaco de liderar o Francês

O Montpellier tirou a liderança provisória do Monaco no Campeonato Francês com o empate em 1 a 1 obtido nos acréscimos da etapa final da partida, disputada nesta sexta-feira no estádio Louis II, em Montecarlo, válida pela abertura da oitava rodada da competição.

O resultado deixou o Monaco na segunda colocação com 19 pontos, mesma pontuação do Paris Saint-Germain, que ainda jogará nesta rodada - neste sábado diante do Bordeaux, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Já o Montpellier, com nove pontos, avançou para a 10.ª posição na tabela de classificação.

O Montpellier teve o domínio das ações desde o apito inicial, mas não conseguiu consolidar a superioridade em gols. Já o Monaco foi mais preciso e abriu o placar aos 37 minutos. O atacante colombiano Falcao García deu um carrinho na pequena área para alcançar o cruzamento vindo da direita. O goleiro Lecomte chegou a tirar, mas a bola já havia ultrapassado totalmente a linha e o gol foi confirmado pela arbitragem. Foi o 12.º gol do sul-americano, artilheiro do Campeonato Francês na temporada.

No início do segundo tempo, Falcao García teve mais uma oportunidade e quase ampliou o marcador. Atento, ele aproveitou um rebote da zaga, mas a bola foi para escanteio. Depois disso, a partida ficou equilibrada.

Quando o jogo se encaminhava para o final com a vitória dos donos da casa, veio a surpresa. O senegalês Camara, que havia entrado na segunda etapa, aproveitou uma falha de marcação do Monaco e tocou de cabeça para vencer Subasic, que havia saído da meta para tentar interceptar a jogada: 1 a 1.

O Monaco abrirá novamente a próxima rodada (9.ª) do Campeonato Francês no próximo dia 13 de outubro, quando visitará o Lyon. Já o Montpellier receberá o Nice, dois dias depois, no estádio La Mosson, em Montpellier, no sul da França.