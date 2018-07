Com gol no fim, Napoli bate a Inter e passa à semi da Copa da Itália

Foi de forma sofrida e emocionante, mas o Napoli conseguiu nesta quarta-feira a sua classificação às semifinais da Copa da Itália, torneio em que é o atual campeão. Em casa, no estádio San Paolo, o time de Nápoles derrotou a Internazionale por 1 a 0, com um gol do centroavante argentino Higuaín, já aos 47 minutos do segundo tempo, e segue vivo na luta pelo terceiro título nas últimas quatro edições do torneio.

Na disputa por uma vaga na decisão, o Napoli terá pela frente a Lazio, que na semana passada havia eliminado o Milan. Nas semifinais, o confronto é decidido em jogos de ida e volta. Por conta de um sorteio, o time napolitano terá a vantagem de jogar a segunda partida em casa, no dia 8 de abril. Antes, em 4 de março, as equipes iniciarão o duelo no estádio Olímpico, em Roma. No outro lado da chave estão Fiorentina e Juventus.

Em campo, o jogo foi de muita movimentação. Com uma atitude mais ofensiva, o Napoli tinha mais posse de bola e assustou o gol de Carrizo em duas cabeçadas de Higuaín, um chute do meia eslovaco Hamsik e outro do zagueiro francês Koulibaly. Mas o time napolitano levou sustos como em um chute de Icardi na trave direita do goleiro argentino Andújar, que substitui o brasileiro Rafael Cabral (ex-Santos).

No segundo tempo, a partida continuou igual. O Napoli atacava mais e não concluía com perfeição. Na defesa, sofria alguns sustos como em um chute de Puscas que Andújar teve que fazer grande defesa.

Até que, aos 47 minutos, uma jogada de muita esperteza do lateral-esquerdo Ghoulam definiu a partida. O argelino cobrou um lateral com muita rapidez, pegou a defesa da Internazionale desguarnecida e a bola chegou limpa para Higuaín dentro da área. O argentino dominou, viu a saída de Carrizo e chutou colocado no canto esquerdo para dar a vitória ao Napoli.