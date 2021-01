Com gol no fim, Napoli supera a Udinese fora de casa e sobe para 5º no Italiano

Com um gol de Bakayoko nos minutos finais, o Napoli se recuperou da surpreendente derrota diante do Spezia, em casa, na rodada passada. O volante francês desencantou com a camisa do time napolitano para garantir o triunfo por 2 a 1 na visita à Udinese. O resultado positivo colocou a equipe na quinta colocação do Campeonato Italiano.

Emprestado pelo Chelsea por uma temporada ao Napoli, Bakayoko procurava seu primeiro gol com a equipe há tempos. Em seu 19° jogo, conseguiu balançar as redes rivais pela primeira vez. Aos 45 minutos do segundo tempo, surgiu na área para concluir, de cabeça, o cruzamento de Mário Rui.

A vitória foi um belo presente ao técnico Gennaro Gattuso, que completou 43 anos no sábado. O treinador queria uma resposta imediata do time após o revés de 2 a 1 em casa na rodada passada e acabou atendido.

Foi um jogo duro ao Napoli no Dacia Arena, em Údine. O ídolo Insigne abriu o marcador em cobrança de pênalti, logo aos 15 minutos. Mandou no ângulo. Uma bola recuada errada por Rrahmani acabou em gol de empate da Udinese 11 minutos mais tarde. Lasagna aproveitou a falha, driblou Meret e igualou o placar. Ele ainda teria chance da virada pouco depois. Mas o goleiro do Napoli defendeu com os pés.

O segundo tempo foi aberto, com chances de ambos os lados até Bakayoko definir no último minuto do tempo regulamentar. O Napoli subiu para os mesmos 31 pontos da Atalanta, mas fica atrás nos critérios de desempate. A Udinese permanece em 13°, com 16. O líder Milan soma 40.

Também neste domingo, a Lazio não deu chances ao penúltimo colocado Parma. Mesmo fora de casa, dominou o jogo, criou boas chances e ganhou por 2 a 0, gols de Luís Alberto e Caicedo na etapa final.

A Lazio está na oitava colocação, com 28 pontos. O Parma segue na faixa de queda, com somente 12. No outro duelo do domingo, o Hellas Verona fez 2 a 1 no Crotone.