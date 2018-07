Com gol no fim, Oeste vence o lanterna Sampaio Corrêa pela Série B

Com apenas seis pontos em 36 disputados, a equipe de Wagner Lopes continua na última posição e agora vê o Avaí, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 12. Já o Oeste chegou aos 16, em 12.º lugar, e encerrou uma série de quatro jogos sem vitória - vinha de dois empates e duas derrotas.

O Oeste começou o jogo com a posse de bola, tentando acuar o adversário, mas encarou um Sampaio Corrêa mais ligado e buscando os contra-ataques para assustar a torcida mandante. Mesmo com o domínio, o time da casa pecou muito nas trocas de passe sem objetividade, enquanto os maranhenses passaram a testar o goleiro Felipe Alves com chutes de longa distância.

Como entrou em campo com três zagueiros, o Oeste sofreu com a transição até o campo de ataque no início da segunda etapa. Assim que acertou o meio-de-campo com a entrada de Francisco Alex, voltou a pressionar o adversário, que não conseguia responder, mas apostava nos avanços pela direita como válvula de escape. No finalzinho, aos 40 minutos, Diego Lorenzi foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

Assim que deixou o gramado, o volante do Sampaio Corrêa viu o adversário marcar o gol que decretou o placar final no confronto. Em jogada de velocidade, Marcus Vinícius recebeu uma boa bola da direita, entre os zagueiros, dominou na frente e já saiu cara a cara com o Rodrigo Ramos. Assim que o goleiro saiu da meta, ele tocou por cima para balançar as redes.

Na próxima terça-feira, os dois times voltam a campo pela 13.ª rodada. O Sampaio Corrêa recebe o Tupi no estádio Castelão, em São Luís, às 20h30, enquanto o Oeste viaja para Salvador, onde enfrentará o Bahia na Fonte Nova, às 19h15.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

OESTE - Felipe Alves; Velicka, Bruno Silva e Wellington; André Castro, Danielzinho (Francisco Alex), Mazinho (Betinho) e Matheus Vargas; Crysan (Marcus Vinícius), Ricardo Bueno e Léo Arthur. Técnico: Fernando Diniz.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Wágner, Luiz Otávio e Rafael Estevam; Renan Ribeiro, Diego Lorenzi, Léo Gago (Paulo Marcelo) e Lucas Sotero (Felipe Costa); Jean Carlos (Henrique) e Elias. Técnico: Wagner Lopes.

GOL - Marcus Vinícius, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Marcus Vinícius (Oeste); Diego Lorenzi e Léo Gago (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Diego Lorenzi (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).