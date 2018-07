Com gol no fim, Portuguesa bate Nacional na Copa Paulista na estreia de PC Gusmão

Com um gol de Guilherme Queiroz aos 46 minutos do segundo tempo, a Portuguesa venceu o Nacional por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Canindé, pela nona rodada da Copa Paulista. Uma boa estreia para o técnico PC Gusmão que assumiu o lugar de Mauro Fernandes durante a semana.

O próprio Guilherme Queiroz abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, mas Ademir empatou aos 25 da etapa final. Até que o atacante fez o gol da vitória já nos acréscimos. Há três jogos a Lusa não vencia e agora aparece com 17 pontos, na vice-liderança do Grupo 3, um atrás do líder São Caetano. O Nacional continua com 14 pontos, em quarto lugar.

Nos outros jogos deste domingo, pela Copa Paulista, o time B do São Paulo ganhou do Audax por 1 a 0, no Morumbi, enquanto o Mirassol empatou por 1 a 1, em casa, com o Velo Clube.

A competição é organizada pela Federação Paulista e Futebol para movimentar os clubes sem um calendário anual. Além disso, ganha importância por oferecer aos finalistas uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D e outra na Copa do Brasil de 2018.