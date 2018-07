Com gol no fim, Rennes assume 2.ª posição do Francês Com gol nos acréscimos, o Rennes arrancou uma vitória heroica sobre o Valenciennes, neste sábado, em casa, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Francês. Jean-Armel Kana-Biyik marcou o único gol da partida, aos 49 minutos do segundo tempo.