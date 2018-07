Com gol no fim, Santo André derrota Náutico em casa

Com o triunfo, o Santo André conseguiu sair da lanterna da competição. O time andreense subiu para a 17.ª posição, com 43 pontos e não pode voltar à última posição devido ao confronto direto entre América-RN e Brasiliense. O Náutico se despede da competição com 48 pontos, por enquanto em 12.º lugar.

Antes do início da partida, a torcida do Santo André fez um protesto pacífico pela má campanha da equipe durante a Série B, virando as faixas da equipe de cabeça para baixo. O time do ABC é o atual vice-campeão paulista, mas vai amargar a Série C em 2011.

Durante os primeiros 15 minutos, o protesto surtiu efeito e o time andreense chegou por duas vezes pelo lado direito com Makelele, mas pecando na hora da finalização. No restante da primeira etapa, os dois times priorizaram a marcação, deixando a partida truncada e sem nenhuma emoção.

Depois do retorno das equipes do vestiário a partida não mudou em nada. Sem inspiração, os dois times apostavam nas ligações diretas e nas bolas paradas para tentar se despedir da competição com uma vitória. Aos 22 minutos, um lance caracterizou bem o que foi a partida e as campanhas ruins das duas equipes na Série B.

O meia do Náutico Tiaguinho invadiu a área e foi empurrado por Wendel. Pênalti. Na cobrança, Cristiano escorregou e acabou mandando a bola muito longe, por cima do travessão. O lance gerou risadas nas arquibancadas.

No final do jogo, a partida esquentou e as duas equipes criaram boas chances de gol. Pelos visitantes, Tiaguinho invadiu a área, chutou mascado e a bola acabou tocando na trave esquerda do gol. No apagar das luzes, o time da casa conseguiu marcar. Aos 45 minutos, Borebi tocou para o fundo das redes, em bate-rebate na área, após cobrança de escanteio.

Ficha Técnica:

Santo André 1 x 0 Náutico

Santo André - Neneca; Makelele, Douglas, Victor Hugo (Marcelo Godri) e Andrezinho; Wendel, Walker, Alan (Pio) e Aloísio; Marques (Léo Paraíba) e Borebi. Técnico: Jair Picerni.

Náutico - Bruno; Diego Bispo, Wescley e Wallace; Flávio, Nilson, Élton, Dinda e Guaru (Edinho); Phillip (Tiaguinho) e Cristiano (Manoel). Técnico: Roberto Fernandes.

Gol - Borebi, aos 45 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Douglas, Elton, Cristiano, Flávio e Diego Bispo.

Árbitro - Manoel Paixão dos Santos (MS).

Renda - Não disponível.

Público - 497 pagantes.

Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).