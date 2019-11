Com gol no fim, São Caetano bate XV fora no 1º jogo da decisão da Copa Paulista

O São Caetano saiu na frente na primeira partida da final da Copa Paulista. Jogando no Barão de Serra Negra, o São Caetano marcou aos 48 minutos do segundo tempo com Max e venceu por 3 a 2 o XV de Piracicaba, neste sábado, em Piracicaba. O campeão vai ficar com a vaga no Brasileiro da Série D, enquanto o vice vai disputar a Copa do Brasil de 2020.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, no estádio Anacleto Campanella, às 17h, em São Caetano do Sul (SP). Com o resultado obtido na cidade do interior de São Paulo, o time do ABC precisará apenas de um empate para ficar com a taça. Já o XV terá de vencer por dois gols para conquistar o título, sendo que, se ganhar por vantagem mínima, o campeão será definido nos pênaltis.

No primeiro tempo, o XV de Piracicaba dominou a partida e o goleiro Luiz Daniel foi um dos destaques do jogo, evitando três gols. O São Caetano, porém, foi quem marcou e fez logo dois. Aos 24 minutos, após lançamento na área, Emerson Santos ajeitou para Jean Dias bater forte de esquerda para abrir o marcador. Três minutos depois, ampliou, com Junior Alves, de cabeça.

Assim como no primeiro tempo, o XV começou bem a etapa final. Aos nove minutos, conseguiu diminuir o placar. Cássio Gabriel recebeu na entrada da área, girou e bateu colocado, no ângulo, sem chances para Luiz Daniel. A bola ainda desviou em Junior Alves. O empate aconteceu aos 28 minutos, novamente com Cássio Gabriel balançando as redes.

O XV teve a chance de vencer a partida, mas desperdiçou duas chances e foi castigado aos 48 minutos. O São Caetano fez o terceiro, com Max de cabeça após cruzamento de Chumbinho e calou o estádio do XV, que contou com a presença de mais de 13 mil torcedores neste sábado.