Com gol no fim, São Caetano empata com o América-RN

O destaque da noite foi o atacante Eraldo, que estreou marcando os três gols do time potiguar. O empate deixa os donos da casa na 13.ª posição, com um ponto. Os paulistas estão na mesma colocação, empatados em todos critérios de desempate.

América e São Caetano fizeram uma partida bastante movimentada. O time da casa saiu na frente aos nove minutos, com o atacante Eraldo. Ele aproveitou rebote do goleiro Luiz, após chute do meia Saulo, e completou para o gol. O empate, contudo, veio quatro minutos depois. O meia Luciano Henrique cobrou falta na área e o atacante Eduardo desviou de cabeça, no ângulo esquerdo.

As redes só voltaram a ser balanças no início da segunda etapa. O time do ABC paulista conseguiu a virada, aos sete minutos, com o lateral Artur. Ele desviou de cabeça outra cobrança de falta de Luciano Henrique. A noite, porém, era de Eraldo. O jogador deixou tudo igual, aos 12 minutos, em cobrança de pênalti.

Três minutos depois, ele escorou escanteio batido por Saulo e virou a partida. No fim, aos 46 minutos, Luciano Henrique arriscou de fora da área e contou com falha do goleiro Rodolpho para sacramentar o empate.

No próximo sábado, às 16 horas, o América volta a campo para enfrentar o Icasa, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. Enquanto isso, o São Caetano encara o Ipatinga, no mesmo dia e horário, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

Ficha Técnica:

América-RN 3 x 3 São Caetano

América-RN - Rodolpho, Thoni, Edson Rocha (Asprilla), Carlão e Berg (Rodrigo Dantas); Elielton, Jackson, Saulo e Juninho; Eraldo e Flávio (Edimilson). Técnico: Gilmar Iser.

São Caetano - Luiz; Artur, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife (Luciano Mandi); Moradei, Augusto Recife (Roger), Fernandes e Luciano Henrique; Eduardo e Talles (Mazinho). Técnico: Ivan Baitello (interino).

Gols - Eraldo, aos 9, e Eduardo, aos 13 minutos do primeiro tempo. Artur, aos 7, Eraldo, aos 12 (pênalti) e aos 15, e Luciano Henrique, aos 46 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jackson, Carlão (América-RN); Augusto Recife, Anderson Marques (São Caetano).

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE).

Renda - R$ 58.550,00.

Público - 5.756 pagantes.

Local - Estádio Machadão, em Natal (RN).