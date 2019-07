Com gol no fim, Sevilla vence Liverpool por 2 a 1 em amistoso nos Estados Unidos

O Sevilla venceu o Liverpool por 2 a 1 em amistoso disputado no estádio Fenway Park, em Boston, nos Estados Unidos, neste domingo. Nolito abriu o placar, Divock Origi igualou para a equipe inglesa, mas Alejandro Pozo sacramentou a vitória espanhola no fim da partida.

Rivais na decisão da Liga Europa de 2016, vencida pelo Sevilla, os dois times usaram muitos jogadores reservas e promoveram várias substituições, aproveitando para testar opções nesta pré-temporada. Ainda assim, várias estrelas estiveram em campo. Entre elas, o brasileiro Fabinho, que joga como volante e lateral pelo clube inglês.

No primeiro tempo, o jogo foi mais movimentado, com chances para os dois lados. O Sevilla aproveitou primeiro e abriu o placar aos 37 minutos, com Nolito. Depois de cruzamento desviado da direita, o espanhol bateu de direita, de chapa, para fazer 1 a 0.

O Liverpool empatou logo depois, pouco antes do intervalo. Depois de cobrança de escanteio da direita, Origi aproveitou o espaço em meio ao bate-rebate e fuzilou para o fundo da rede espanhola.

Na segunda etapa, a partida seguiu movimentada, mas com menos espaços. O destaque negativo ficou por conta do cartão vermelho para Joris Gnagnon, expulso em função de entrada dura em Yasser Larouci, que precisou sair de maca.

Apesar da superioridade numérica nos 20 minutos finais, o Liverpool não aproveitou. O jogo parecia rumar para um empate, mas um lance mudou o destino da partida nos minuto finais. Aos 45, Pozo recebeu da esquerda, driblou o goleiro e sacramentou a vitória do Sevilla.

OUTROS AMISTOSOS

Outro destaque deste domingo foi a partida amistosa entre Porto e Getafe, disputada na cidade portuguesa de Portimão. De virada, o time de Portugal venceu a equipe espanhola por 2 a 1.

O zagueiro Pepe, brasileiro naturalizado português, fez um dos gols do Porto no jogo. O outro tento foi anotado por Fabio Silva, promessa de Portugal. Leandro Cabrera abriu o placar para o time da Espanha.

Na Itália, Lazio e Triestina se enfrentaram na cidade de Auronzo. E a equipe de Roma levou a melhor: com Ciro Immobile, Joaquin Correa e Sergej Milinkovic-Savic, o time da capital abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a Triestina descontou, mas o equatoriano Felipe Caicedo fez dois gols para deixar o 5 a 1 no placar. Antes do final da partida, Andrea Marzola ainda descontou, mas a vitória ficou mesmo com a Lazio.

Outros dois jogadores sul-americanos deixaram sua marca para um time italiano em um amistoso neste domingo. O meia Alejandro Gomez, da Argentina, e o atacante Luis Muriel, da Colômbia, fizeram gols na goleada de 6 a 0 da Atalanta sobre a Renate.

Já o brasileiro Dante amargou uma decepção pelo Nice em jogo contra o Standard Liège. O zagueiro marcou gol contra que determinou a vitória dos belgas sobre a equipe francesa, que perdeu a partida por 2 a 1.