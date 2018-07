Com gol no fim, Sport busca empate com Boa em Recife

RECIFE - Um gol de Nunes, de cabeça, aos 46 minutos do segundo tempo, livrou o Sport de derrota para o Boa no Estádio da Ilha do Retiro, neste sábado à noite, no fechamento da 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O empate por 2 a 2 acabou sendo justo, mesmo com o visitante ficando duas vezes na frente no placar. Curiosamente este foi o primeiro empate dos pernambucanos, que tinham 10 vitórias e sete empates, mantendo-se no G-4, zona de acesso, em quarto lugar, com 31 pontos. O time mineiro ficou em sexto, com 30 pontos.

Com o apoio de sua torcida, o Sport iniciou em cima do visitante e Camilo acertou uma bola na trave, depois Roger perdeu uma chance na frente do goleiro Douglas. O Boa, muito bem armado defensivamente por Nedo Xavier, foi cirúrgico. Num contra-ataque pelo lado esquerdo, Rafinha disparou e perto da grande área bateu cruzado, fora do alcance do goleiro Magrão.

Apesar do susto, o time da casa foi para cima e quase empatou aos 23 minutos, num chute de Marcos Aurélio defendido por Douglas. O gol de empate, porém, demorou para sair e foi chorado. Aos 40 minutos, Marcos Aurélio cobrou falta na frente da área, a bola desviou na barreira e ainda tocou na canela do zagueiro Gabriel Santos, enganando o goleiro Douglas.

No segundo tempo, o Sport teve o domínio de jogo. Criou boas chances para marcar, uma delas com Marcos Aurélio e outra com Patric, que terminaram em defesas de Douglas. Mas sofreu outro gol de contra-ataque. Malaquias lançou Airton pelo lado esquerdo e este cruzou do outro lado para Francismar, que bateu no alto, aos 31 minutos. A bola tocou no travessão e entrou.

O Sport voltou a pressionar, mas de forma desordenada e já com as vaias de sua torcida. O empate saiu nos acréscimos, aos 46 minutos. Depois do cruzamento do lado direito, Nunes se antecipou ao marcador e cabeceou no canto esquerdo do goleiro. Com isso o placar ficou bem justo.

Na terça-feira acontece a 19.ª rodada, a última do primeiro turno, e o Sport vai tentar a reabilitação diante do Paysandu, em Belém, às 21h50. Em Varginha (MG), o Boa Esporte vai receber o Avaí, a partir das 19h30.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 2 BOA ESPORTE

SPORT - Magrão; Patric, Tobi, Gabriel e Pery; Anderson Pedra, Rithely (Patrick Silva), Lucas Lima e Camilo (Nunes); Marcos Aurélio e Roger (Diego Maurício). Técnico: Marcelo Martelotte.

BOA ESPORTE - Douglas; Rafinha, Ciro Sena, Thiago Carvalho e Petros (Airton); Rodrigo Souza (Marabá), Vinícius Hess, Betinho e Francismar; Malaquias (Walisson) e Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Rafinha, aos 19, e Gabriel, aos 40 minutos do primeiro tempo. Francismar, aos 31, e Nunes, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lima, Diego Maurício e Tobi (Sport). Ciro Sena (Boa Esporte).

RENDA - R$ 160.390,00.

PÚBLICO - 12.264 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).