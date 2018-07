Com gol no fim, Udinese ganha e fica mais longe da degola na Itália

A 15.ª rodada do Campeonato Italiano foi encerrada nesta segunda-feira com a realização de duas partidas. Nelas, apenas um gol marcado; e aos 48 minutos do segundo tempo, feito por um jogador brasileiro. Em Údine, no estádio Friuli, a Udinese contou com o zagueiro Danilo, ex-Palmeiras e Atlético Paranaense, para marcar o gol da vitória sobre o Bologna.

O triunfo em casa foi importante para a Udinese, que conseguiu abrir uma boa distância para a zona de rebaixamento. Agora com 18 pontos, o time de Údine subiu para a 14.ª colocação e tem 10 pontos a mais que o Pescara, que figura em 18.º lugar - o primeiro da degola; os outros são Palermo e Crotone, ambos com seis. Já o Bologna está na 16.ª posição, com 16 pontos.

Um pouco mais acima na tabela de classificação estão Chievo Verona e Genoa, que nesta segunda-feira se enfrentaram em Verona e ficaram no empate sem gols. O time visitante está melhor e ocupa a 11.ª colocação, com 20 pontos - tem ainda um jogo a menos na competição. O mandante é o 13.º colocado, com 19.