Com gol no fim, Valencia vence, ultrapassa Real Madrid e sobe para 4º lugar

O Valencia conseguiu uma importante e suada vitória neste domingo pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Fora de casa, o time chegou a ceder por duas vezes o empate, mas derrotou a Real Sociedad por 3 a 2 com o gol da vitória saindo aos 40 minutos do segundo tempo.

O resultado levou os visitantes para a quarta colocação na tabela, com 12 pontos, um à frente do Real Madrid, agora na quinta posição, e seis atrás do líder Barcelona. A Real Sociedad se manteve com nove pontos, em oitavo lugar.

O Valencia saiu na frente do marcador com Rodrigo, aos 26 minutos do primeiro tempo. Mas o time da casa reagiu rápido e deixou tudo igual, com Elustondo, cinco minutos mais tarde.

Na etapa final, o time visitante marcou o segundo aos dez minutos, com Nacho Vidal. Mas novamente a Real Sociedad não deu tempo para muita comemoração do adversário e igualou o marcador quatro minutos depois.

Na sequência, houve uma expulsão para cada lado. Zubeldia recebeu o vermelho pelo lado da Real Sociedad e Kondogbia deixou o gramado pelo Valencia. Quando a partida caminhava para um resultado igual, aos 40 minutos, Simone Zaza fez o terceiro dos visitantes que, desta vez, conseguiram segurar a pressão do adversário e garantiram os três pontos.