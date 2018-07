Com gol no fim, Vasco empata com Santa Cruz pela Copa do Brasil

A pressão por uma boa campanha na Copa do Brasil ficou ainda maior para o Vasco após o empate com o Santa Cruz por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio, em jogo pela rodada de ida da terceira fase da competição. O resultado poderia ter sido ainda pior, caso o zagueiro Luan não tivesse marcado o gol de empate aos 43 minutos do segundo tempo, em uma forte pressão vascaína para evitar a derrota.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no estádio do Arruda, no Recife. Para avançar às oitavas de final, o Vasco terá de vencer ou empatar por 2 ou mais gols. Caso empate por 1 a 1, o confronto será definido nos pênaltis. O gol marcado fora de casa é critério de desempate.

Foi um jogo em que Vasco teve um início ruim, que custou caro. No primeiro minuto, Luan errou a linha de impedimento e Rodrigo não percebeu o avanço de Bruno Moraes, que aproveitou o passe de Leandrinho para chutar na saída do goleiro uruguaio Martin Silva e fazer Santa Cruz 1 a 0.

A situação era ainda pior com o nervosismo de Nenê. Sem se livrar da marcação de Wellington César e Vitor, o camisa 10 demorou a entrar na partida, mas, quando apareceu, quase marcou um golaço. Após bola rebatida na área, o meia limpou o lance e mandou por cima de Tiago Cardoso. O golaço só não se concretizou porque Wellington César salvou o gol na linha.

O time carioca melhorou um pouco e teve mais oportunidades para empatar com Leandrão e Madson. Ambos pararam em duas ótimas defesas de Tiago Cardoso. Mesmo melhor em campo, o Vasco voltou a mostrar nervosismo, principalmente pela fraca arbitragem do paraense Joelson Nazareno.

No intervalo, o técnico Jorginho fez duas mudanças que não surtiram efeito. Caio Monteiro pouco participou, enquanto que Yago Pikachu falhou em lance que Bruno Moraes quase fez 2 a 0, no início do segundo tempo. João Paulo, que entrou bem na partida, também arriscou e fez Martin Silva fazer boas defesas em duas oportunidades.

No fim da partida, o Vasco, finalmente, reagiu. Aos 43 minutos, Nenê levantou na área, a defesa do Santa Cruz se atrapalhou e Luan conseguiu empatar a partida com uma ajuda de Tiago Cardoso. Nos acréscimos, mais duas tentativas. Primeiro com Thalles, para fora. Depois, com Jorge Henrique, em bola que acertou o travessão e quase garantiu a virada vascaína em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 1 SANTA CRUZ

VASCO - Martin Silva; Madson (Yago Pikachu), Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Henrique (Caio Monteiro), Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Leandrão (Thalles). Técnico: Jorginho.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vitor, Neris, Wellington e Tiago Costa; Wellington César (Uillian Correia), Derley, Leandrinho (Keno) e Lelê (João Paulo); Marcilio e Bruno Moraes. Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Bruno Moraes, a 1 minuto do primeiro tempo; Luan, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Julio Cesar, Jorge Henrique e Madson (Vasco); Tiago Costa e Derley (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA).

RENDA - R$ 190.670,00.

PÚBLICO - 6.398 pagantes (6.861 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).