Com gol no final, Atlético-PR ganha do Criciúma fora de casa

Ameaçado pela zona de rebaixamento, o Criciúma precisava dos três pontos em casa. Com um retrospecto de resultados positivos no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), o time recebeu o Atlético Paranaense, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou fazendo por merecer, mas não levou: o adversário conseguiu um gol em jogada isolada e saiu com a vitória por 1 a 0.

O Criciúma começou o jogo mais agressivo, com Lucca na frente tomando as iniciativas. A defesa do Atlético foi competente em conter o ataque adversário. Aos 13 minutos, Souza cabeceou um cruzamento, mas a bola passou à esquerda do goleiro Weverton.

O time visitante continuou com dificuldades para atacar no primeiro tempo, mas conseguiu uma oportunidade desperdiçada. Aos 36 minutos, Paulinho Dias tocou para Marcelo que, de frente para o goleiro, mandou a bola por cima.

Os times voltaram do intervalo sem alterações. Inclusive dentro de campo, o Criciúma demonstrou a mesma gana do primeiro tempo, enquanto que o Atlético pouco produzia no ataque. Lucca continuou sendo o homem do jogo, com passes precisos e boas chegadas.

Mas como quem não faz, leva, foi o Criciúma que sofreu o primeiro gol do jogo, aos 35 minutos. Marcos Guilherme avançou pela esquerda e tocou para Cléo emendar direto, sem chances para Bruno defender. Nos minutos finais, o time da casa continuou tentando, mas sem conseguir buscar ao menos o empate.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 x 1 ATLÉTICO-PR

CRICIÚMA - Bruno; Eduardo (Michael), Rafael Pereira. Rafael Alves e Giovanni; Serginho, Martinez (Paulo Bauer) e Cléber Santana; Lucca, Souza (Zé Carlos) e Bruno Lopes. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Sueliton, Gustavo, Cleberson e Willian Rocha; Deivid, Paulinho Dias e Bady (Hernani); Marcelo, Dellatorre (Marcos Guilherme) e Cléo (Douglas Coutinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Cléo, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Martinez e Giovanni (Criciúma); Gustavo, Dellatorre e Cléo (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 88.110,00.

PÚBLICO - 7.841 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).