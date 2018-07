Com gol no final, Basel vence Bayern e garante vantagem

O Basel segue surpreendendo a todos na Liga dos Campeões da Europa. Depois de se classificar no grupo do Manchester United, que acabou eliminado, a equipe saiu na frente no confronto de oitavas de final diante do Bayern de Munique. Atuando em casa, os suíços venceram por 1 a 0 nesta quarta-feira, com gol de Stocker, no final do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe da Basileia pode até empatar ou perder por um gol de diferença, desde que marque um gol, no confronto de volta, que acontecerá em Munique, no dia 13 de março, para se classificar.

A partida desta quarta começou em alta velocidade, com o Bayern pressionando. Aos 3 minutos, Ribéry recebeu dentro da área, fintou o marcador e bateu, mas Sommer defendeu. O goleiro voltou a aparecer bem em outras duas oportunidades, após chute de Tymoshchuk e, depois, em nova finalização de Ribéry.

Com as chances perdidas pelo adversário, o Basel cresceu e passou a dominar. Aos 16 minutos, Streller exigiu boa defesa de Neuer. Depois de Sommer, era o goleiro do Bayern que começava a se destacar e, aos 18 minutos, ele voltou a aparecer ao defender cabeçada de Dragovic na pequena área. A bola ainda tocou na trave antes da defesa alemã afastar.

O Bayern voltaria a contar com a sorte logo em seguida, quando Alexander Frei recebeu bom passe de Park Joo Ho e bateu de primeira, mas acabou acertando o travessão. Após um início muito movimentado, as equipes se acalmaram e o primeiro tempo terminou mesmo em 0 a 0.

Na volta para a segunda etapa, o ritmo cadenciado continuou. O Bayern estava melhor, mas já sem o mesmo ímpeto do começo do jogo. A equipe teve algumas boas chances, com Mario Gomez, Robben, Lahm e Alaba, mas não exigia grandes defesas do goleiro Sommer.

Apesar da superioridade alemã, foi o Basel quem chegou ao gol que definiu o placar. Aos 41 minutos, Zoua recebeu pela direita, cortou para o meio e deu belo passe para Stocker. Em posição legal, o jogador bateu na saída de Neuer e garantiu a vitória da equipe suíça.