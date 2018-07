Com gol no final, City ganha em casa e mantém vantagem de 8 pontos na liderança

O Manchester City parece estar mesmo em uma temporada iluminada. Melhor time da Europa na atualidade, a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola venceu mais uma no Campeonato Inglês e desta vez, nesta quarta-feira, contou com a sorte e o talento do atacante Sterling, que marcou no último minuto um belo gol para dar a vitória por 2 a 1 sobre o Southampton, no Etihad Stadium, na cidade de Manchester, pela 14.ª rodada.

Em campo, o Manchester City fez como faz sempre e dominou as ações por praticamente todo o jogo. Teve mais posse de bola e criou inúmeras chances, com as presenças do brasileiro Gabriel Jesus e do argentino Sergio "Kun" Aguero no ataque, mas o gol teimou em não sair. Ele só aconteceu no segundo tempo com o meia belga Kevin De Bruyne, aos dois minutos, e com Sterling, aos 50, depois de o Southampton ter empatado em uma jogada fortuita aos 30 com Oriol Romeu.

Com a vitória do rival Manchester United no dia anterior, a vantagem do Manchester City na liderança estava caindo de oito para seis pontos, mas o gol de Sterling a fez permanecer em oito. Agora com 40 pontos, o time de Pep Guardiola tem a marca de 13 vitórias e apenas um empate (contra o Everton) no Campeonato Inglês. Na Liga dos Campeões da Europa, é o único com 100% de aproveitamento após a realização de cinco rodadas na fase de grupos.

Responsável pelos únicos dois pontos perdidos pelo Manchester City até agora, o Everton está em baixa na competição, mas nesta quarta-feira foi à forra e mostrou sinais de recuperação ao golear o West Ham por 4 a 0, no estádio Goodison Park, em Liverpool.

O grande destaque foi o atacante Wayne Rooney, cria do clube que voltou após passar 13 anos no Manchester United, com três gols. No primeiro deles, aproveitou o rebote de sua cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Joe Hart. No segundo aproveitou um cruzamento da direita para chutar no canto esquerdo do ex-companheiro de seleção inglesa.

Mas o melhor estava por vir. Na segunda etapa, Joe Hart saiu de sua meta para interceptar um lançamento e chutou para frente. Rooney pegou de primeira, com curva, de antes da linha do meio de campo e viu a bola entrar certeira no gol.

A vitória em casa afastou o Everton da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. O clube de Liverpool tem agora 15 pontos e subiu para a 13.ª colocação, deixando o West Ham na zona da degola com 10 pontos, em 18.º lugar.

Outro atacante que se destacou nesta quarta-feira foi o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool. Ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Stoke City, fora de casa, e assumiu a liderança isolada da artilharia da competição com 12. Harry Kane, do Tottenham, ficou com 10.

O triunfo manteve o Liverpool na quinta colocação do Campeonato Inglês, com 26 pontos. Tem dois a menos que o Arsenal, em quarto, e três a menos que o Chelsea, em terceiro. Se não vencesse, seria ultrapassado pelo surpreendente Burnley, que chegou aos 25 pontos ao vencer fora de casa o Bournemouth como visitante nesta quarta-feira.