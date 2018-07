Com gol no final, Figueirense empata com líder Cruzeiro

Em jogo disputado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, neste sábado, as torcidas de Figueirense e Cruzeiro viram uma partida diferente daquela do primeiro turno. Em Belo Horizonte, o time da casa fez 5 a 0 em um visitante em crise. Agora recuperado, o clube catarinense jogou de igual para igual com o líder e buscou o empate por 1 a 1 no final, na raça, em duelo pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora com 61 pontos, o Cruzeiro segue tranquilo na primeira colocação, mas pode ver o São Paulo, atual vice com oito pontos a menos, encostar se derrotar o Goiás, nesta segunda-feira, no complemento da rodada. O Figueirense, com 36 pontos, segue na luta para ficar longe da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, o jogo foi disputado para os dois times. A primeira grande jogada de risco foi aos 17 minutos, em cobrança de falta para o Figueirense. Marco Antônio levantou na área para Thiago Heleno desviar de cabeça, mas a bola passou por cima do gol. Já as chegadas do Cruzeiro passavam pelos pés de Marcelo Moreno, que sofreu impedimento duas vezes.

O gol que abriu o placar foi aos 35 minutos, em uma lambança da zaga do time da casa. Ceará cobrou lateral arremessando a bola para a área adversária. Ninguém conseguiu tirar e Marquinhos aproveitou para empurrar pra dentro do gol: 1 a 0 para o Cruzeiro.

O Figueirense voltou mais ofensivo no segundo tempo, sem vontade de entregar o resultado. Aos 19 minutos, o técnico Argel Fucks resolveu mexer e colocar o atacante Clayton no lugar do meia Giovanni Augusto. Em seguida, o Cruzeiro, que estava com menos posse de bola, também deixou o time mais ofensivo com Willian no lugar de Éverton Ribeiro.

A determinação do Figueirense até o final foi recompensada. O time da casa conseguiu empatar aos 46 minutos com o gol de Pablo. O jogador que havia entrado há 10 minutos acertou um chute de fora da área indefensável para o goleiro Fábio.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 x 1 CRUZEIRO

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Jefferson, Marquinhos, Thiago Heleno e Roberto Cereceda; Paulo Roberto, França (Léo Lisboa), Marco Antônio e Giovanni Augusto (Clayton); Mazola e Marcão (Pablo). Técnico: Argel Fucks.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Léo, Dedé e Egídio; Henrique (Willian Farias), Nilton, Éverton Ribeiro (Willian) e Ricardo Goulart (Lucas Silva); Marcelo Moreno e Marquinhos. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Marquinhos, aos 35 minutos do primeiro tempo; Pablo, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Heleno (Figueirense); Lucas Silva (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

PÚBLICO - 8.234 pagantes.

RENDA - R$ 82.010,00.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).