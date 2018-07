Com gol no final, Goiás ganha do São Paulo por 1 a 0

GOIÂNIA - O Goiás venceu o São Paulo por 1 a 0 jogando no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu no final, aos 44 minutos do segundo tempo, em forte cobrança de falta do ex-são-paulino Rodrigo da intermediária, quando a bola bateu na trave e rebateu nas costas de Rogério Ceni para balançar as redes do time paulista.

Com a vitória, o Goiás confirmou a boa fase no campeonato e se aproximou o grupo de classificação para a Copa Libertadores ao chegar aos 33 pontos, em sexto lugar. Já o São Paulo viu a série de três jogos invictos sob o comando de Muricy Ramalho se encerrar e voltou a rondar a zona de rebaixamento, estacionando nos 27 pontos.

Pelo Brasileirão, na próxima rodada, o Goiás recebe o Fluminense em casa, no sábado, e o São Paulo pega o Grêmio, no Morumbi, no domingo. No meio da semana, o São Paulo estreia na Copa Sul-Americana, onde defende o título, jogando em casa contra a Universidad Católica, do Chile, na quinta-feira. Já o Goiás encara o Vasco, no Serra Dourada, na quarta, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O JOGO

O Goiás começou o jogo pressionando o São Paulo. Aos 4 minutos, Hugo chutou forte da entrada da área para a primeira defesa de Rogério Ceni. A resposta do São Paulo veio aos sete, com Paulo Henrique Ganso tocando para Wellinton dentro da área, que passou por Renan, mas chutou para fora. Pouco depois, Paulo Miranda recebeu bola na grande área, arrematou em cima do goleiro do Goiás, que foi obrigado a fazer duas defesas.

Após o susto, o time goiano voltou a dominar os lances de perigo. Aos 15 minutos, Walter recebeu a bola livre na pequena área, sem impedimento, e chutou em cima de Rogério Ceni. Na sequência, o atacante do Goiás perdeu o ângulo e chutou para nova defesa do goleiro do São Paulo. Após este lance, houve um princípio de tumulto nas arquibancadas, com Walter e Ceni pedindo calma para as torcidas.

Aos 23 minutos, o lance de maior perigo contra o São Paulo, Walter tentou encobrir Rogério Ceni em chute da intermediária, obrigando o goleiro do time paulista a se esticar para grande defesa. Mesmo com as melhores chances do Goiás, o time paulista também tentou chegar, mas sem perigo para Renan. Aos 29, em nova chance para o time goiano, Renan Oliveira chutou forte e rasteiro, raspando a trave direita de Ceni. Aos 34, Denilson foi substituído por Fabrício no São Paulo após sentir a coxa direta.

No final do primeiro tempo, o Goiás ainda teve mais dois lances de perigo - aos 38 minutos, com Walter, e aos 44 com Hugo. Em ambos os lances Rogério Ceni salvou o São Paulo.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o jogo recomeçou mais equilibrado, mas sem chances de gol para as equipes. Aos 11 minutos, Paulo Henrique Ganso recebeu lançamento da intermediaria, mas chutou por cima da meta de Renan. Logo em seguida, os times mexeram: Luis Fabiano deixou o campo para o lugar de Aloísio no time paulista e Tartá cedeu espaço no Goiás para Araújo.

O Goiás aos poucos voltou a levar perigo. Aos 16 minutos, Walter tentou chute de longa distância que passou por cima do gol de Rogério Ceni. Ao 17, Walter recebeu na grande área, em meio à indecisão do goleiro, lançou para o meio da área e, de voleio, Araújo chutou fraco nas mãos de Ceni. O troco do São Paulo veio em seguida, com passe de Paulo Henrique Ganso para Jadson, que tocou para Reinaldo chutar por cima.

Aos 24 minutos, os jogadores do São Paulo pediram pênalti em dividida de Welington com Tiago Mendes. Em seguida, duas trocas no Goiás - entraram Ramon e Sasha, respectivamente, nos lugares de David e Hugo. No São Paulo, Wellinton foi substituído por Osvaldo. Após as substituições, os times se lançaram ao ataque, mas com alguns lances sem efetividade. Mas, aos 44 minutos, em cobrança de falta de Rodrigo da intermediária, o Goiás chegou à vitória. A bola bateu na trave e rebateu nas costas de Rogério Ceni, sacramentando a vitória do time goiano.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 0 SÃO PAULO

GOIÁS - Renan; Vítor, Ernando, Rodrigo e Thiago Mendes; Amaral, David (Ramon), Renan Oliveira e Hugo (Sasha); Tartá (Araújo) e Walter. Técnico: Enderson Moreira.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Antônio Carlos e Denilson (Fabrício); Reinaldo, Rodrigo Caio, Paulo Henrique Ganso e Jadson; Wellington (Oswaldo) e Luis Fabiano (Aloisio). Técnico: Muricy Ramalho.

GOL - Rodrigo, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Ernando (Goiás).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Godoy Bezerra (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).