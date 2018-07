Com gol no final, Lverpool garante classificação na Liga Europa

Um gol de cabeça de Dirk Kuyt aos 41 minutos do segundo tempo, aproveitando um escanteio, assegurou a passagem do Liverpool às oitavas de final da Liga Europa, diante do Sparta de Praga, na quinta-feira no estádio Anfield.

Se tivesse terminado em 0 x 0 - mesmo resultado da partida de ida na República Tcheca -, o jogo iria para a prorrogação.

"Merecemos, tivemos muitas chances", disse o recém-contratado treinador Kenny Dalglish a uma TV local. "Mesmo depois de marcarmos tivemos um par (de oportunidades). Foi duro, mas eles seguraram, grande crédito aos rapazes por sua determinação e esforço para conseguirem um resultado."

Ajax Amsterdã e Benfica, dois outros grande clubes do futebol europeu, também se classificaram --os holandeses fizeram 2 x 0 no Anderlecht e o time português venceu o Stuttgart pelo mesmo placar.

Em outros jogos da rodada, o PSV Eindhoven bateu o Lille por 3 x 1, e os russos Zenit São Petersburgo e Spartak de Moscou superaram seus rivais suíços em partidas sob muito frio.

O Zenit, campeão da Copa da Uefa em 2008, venceu de virada o Young Boys, de Berna, por 3 x 1. O jogo começou com temperatura de -9 graus Celsius. Os suíços haviam vencido o jogo de ida por 2 x 1.

Com cerca de -15C, o Spartak empatou em casa por 1 x 1 com o FC Basel, prevalecendo o 3 x 2 para os russos do jogo de ida.

Michael Ballack marcou um dos gols na vitória do Bayer Leverkusen sobre o Metalist Kharkiv, 2 x 0. O time alemão já havia vencido por 4 x 0 o jogo de ida.

O escocês Rangers se classificou pelo critério de gols marcados fora de casa, no empate em 2 x 2 com o Sporting em Portugal. Edu marcou o gol da classificação à queima-roupa, já nos acréscimos. O próximo adversário do Rangers será o PSV.

Veja como ficaram os confrontos de oitavas de final:

Benfica x Paris St Germain

Dynamo Kiev x Manchester City

Twente Enschede x Zenit St Petersburg

CSKA Moscou x Porto

PSV Eindhoven x Rangers

Bayer Leverkusen x Villarreal

Ajax Amsterdã x Spartak Moscou

Liverpool x Braga