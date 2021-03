Com gol no fim, Mirassol vence Inter de Limeira e se mantém invicto no Paulista

Com um final de jogo bastante movimentado, o Mirassol venceu a Inter de Limeira, na manhã deste domingo, por 1 a 0, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela quarta rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O Mirassol teve gol anulado pelo VAR e fez o gol da vitória com Rafinha nos últimos dez minutos do confronto.

O resultado mantém o Mirassol invicto no Estadual, acumulando duas vitórias e dois empates em quatro jogos. O time comandado pelo técnico Eduardo Baptista é líder do Grupo D com oito pontos conquistados.

Já a Inter de Limeira chegou a sua terceira derrota no campeonato e segue sem conseguir deslanchar no campeonato. O time é apenas o terceiro colocado do Grupo A com três pontos - dois pontos atrás de Corinthians e Santo André, ambos que ainda entrarão em campo nesta rodada.

Tanto Mirassol quanto Inter de Limeira adotaram posturas ofensivas e criaram chances de balançar as redes no primeiro tempo.

O time da casa teve a primeira oportunidade aos dois minutos, quando Fabrício invadiu a área e finalizou para a defesa de Rafael Pin. No rebote, Cássio Gabriel dominou na área e foi derrubado, mas a arbitragem não marcou pênalti.

Aos 28, Ernandes recebeu ótimo lançamento e chutou cruzado de perna esquerda, exigindo que o goleiro Rafael Pin mandasse para a linha de fundo. Já no final da primeira etapa, a zaga do Mirassol falhou, Roger dominou na área e acertou a trave, quase abrindo o placar para a Inter de Limeira.

No segundo tempo os times sentiram a parte física e diminuíram a intensidade no campo ofensivo. Ainda assim Mirassol e Inter de Limeira poderia ter ido às redes.

Aos 12, Rondinelly cobrou falta e Roger desviou de cabeça para a defesa de Alex Muralha, evitando o gol dos visitantes. O Mirassol respondeu aos 30, quando Daniel Borges recebeu ótimo passe e finalizou no canto esquerdo de Rafael Pin, que defendeu com os pés.

No final do jogo, aos 40, Pedro Lucas aproveitou confusão na área e finalizou para abrir o placar para o Mirassol. Contudo, o lance foi revisado pelo VAR e a checagem notou posição irregular na origem do lance, anulando o gol.

Só que aos 47 minutos o Mirassol encontrou o gol da vitória. Após cruzamento da direita, Rafinha apareceu no meio da área e finalizou para as redes, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 INTER DE LIMEIRA

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Ernandes (Diego Gonçalves); Luis Oyama (Daniel), Neto Moura, Moraes e Cássio Gabriel (Rafinha); Lucas Silva (Pedro Lucas) e Fabrício. Técnico: Eduardo Baptista.

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Matheus Alexandre, Thalisson Kelven e Bruno Xavier (Felipe Saraiva); Deivid, Igor Henrique (Pedro do Rio) e Rondinelly (Thiaguinho); Lucas Batatinha (Rafael Santos), Tcharlles e Roger. Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Rafinha, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois (SP)

CARTÕES AMARELOS - Daniel Borges, Neto Moura e Moraes (Mirassol); Rondinelly (Inter de Limeira).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).