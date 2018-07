Com gol no final, Peru derrota o Chile e segue vivo O Peru conquistou nesta sexta-feira um importante resultado na sua luta pela classificação à Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil. Jogando em casa, no estádio Monumental, em Lima, os peruanos batalharam e, com um gol no final, derrotaram o Chile por 1 a 0, no encerramento da 11.ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.