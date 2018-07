Com gol no final, Santos derrota o Ituano de virada

SÃO CAETANO DO SUL - O Santos, com seus jogadores reservas, venceu a primeira no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, no encerramento da segunda rodada, o time comandado por Muricy Ramalho - que esteve no banco de reservas pela primeira vez nesta temporada - derrotou de virada o Ituano por 2 a 1, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A equipe de Itu havia saído na frente no placar com Kleyton Domingues e os gols santistas foram marcados por Alan Kardec, sendo que o da vitória saiu aos 45 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo em "casa" - a Vila Belmiro passa por reformas em seu gramado -, o Santos chegou aos 4 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela de classificação. O Ituano, que havia batido o Guaratinguetá na estreia, permaneceu com três pontos, agora na 10.ª posição.

No final de semana, pela terceira rodada, o Santos jogará em Jundiaí contra o Paulista (um dos times com 100% de aproveitamento até o momento), no domingo, às 19h30. No mesmo dia e horário, o Ituano enfrentará o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

No primeiro tempo todo, o Santos conseguiu construir somente uma jogada, com Felipe Anderson driblando pela esquerda e servindo Alan Kardec. A bola só não entrou graças a uma boa defesa do goleiro Roberto. Mas isso foi aos 38 minutos e o time já perdia por 1 a 0. Antes, aos 26, Kleyton Domingues disparou em velocidade, saiu na cara do goleiro Aranha e chutou forte no ângulo direito.

Nem Santos, nem Ituano voltaram para a segunda etapa com uma postura muito diferente dos primeiros 45 minutos de jogo. Mas a dupla que havia feito a melhor jogada do Santos antes do intervalo empatou a partida no segundo tempo. Felipe Anderson cruzou do lado esquerdo e Alan Kardec fez de cabeça, aos 28 minutos.

O jogo ao menos ficou mais aberto, já que as duas equipes tentaram a vitória. O Santos passou a explorar bem o lado direito do ataque, com Maranhão e depois com Dimba. O alívio final veio aos 45 minutos, com o gol de Allan Kardec após jogada de Dimba.

SANTOS 2 x 1 ITUANO

SANTOS - Aranha; Maranhão, Vinicius, Bruno Rodrigo e Emerson (Crystian); Anderson Carvalho, Ibson, Felipe Anderson e Thiago Luís (Tiago Alves); Alan Kardec e Rentería (Dimba). Técnico: Muricy Ramalho.

ITUANO - Roberto; Alex, Tiago Gomes, Anderson Salles e Gustavo; Alan Mota, Bruno Martins (Escobar), Alemão e Kleyton Domingues; Evandro (Chapinha) e Jefferson Luiz (Otacílio Neto). Técnico: Ruy Scarpino.

Gols - Kleyton Domingues, aos 26 minutos do primeiro tempo; Alan Kardec, aos 28 e aos 45 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Emerson (Santos); Alex, Thiago Gomes e Alan Mota (Ituano).

Árbitro - Alessandro Darcie.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).