Com gol no final, Vasco empata com o Sampaio Corrêa em Teresina

RIO - Com um gol nos acréscimos do estreante Guilherme Biteco, o Vasco empatou por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, nesta terça-feira, no estádio Albertão, em Teresina, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores encheram o estádio para apoiar o time carioca, mandante da partida, mas não assistiram uma boa apresentação. A equipe vascaína sofreu muita pressão do adversário e teve dificuldade para criar jogadas ofensivas, mas conseguiu encontrar gás para empatar.

"A gente estava bem, não merecíamos a derrota e Deus me abençoou com o gol", disse Guilherme Biteco após a partida. O gol salvador deixou o Vasco na sétima colocação, com oito pontos e um jogo a menos. O Sampaio Corrêa, também com uma partida a menos na competição, chegou aos cinco pontos, na 15.ª posição.

O Vasco começou o jogo impondo um ritmo veloz e levou pressão ao Sampaio Corrêa principalmente nas investidas pelas pontas, com os jovens Yago e Marquinhos. Aos 20 minutos, Yago driblou dois marcadores, invadiu a área e chutou em cima do goleiro. Rafael Silva pegou o rebote, mas não conseguiu definir.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, também se aproveitava da velocidade, com Pimentinha, e criou boas oportunidades se aproveitando das brechas deixadas pela defesa vascaína.

A pressão sobre o time carioca aumentou no segundo tempo. Diogo Silva salvou um chute de Pimentinha, jogando a bola para escanteio. O tiro de canto foi cobrado e Edimar marcou, mas a arbitragem assinalou uma falta duvidosa de ataque e invalidou o gol. Mas, aos 19 minutos, a defesa do Vasco não resistiu. Marcio Diogo aproveitou um rebote do goleiro vascaíno e abriu o placar.

Vendo a dificuldade de seu time em criar jogadas, o técnico Adilson Batista colocou Guilherme Biteco e Dakson no lugar de Marquinhos e Fellipe Bastos, respectivamente. O time melhorou e passou a levar perigo ao adversário, que se fechava tentando segurar o resultado. Aos 49 minutos, Biteco, estreante pelo Vasco, empatou após receber a bola de um escanteio, evitando a derrota.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 1 SAMPAIO CORRÊA

VASCO - Diogo Silva; André Rocha, Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Pedro Ken, Fabrício e Fellipe Bastos (Dakson); Marquinhos (Guilherme Biteco), Yago e Rafael Silva (Edmílson). Técnico: Adilson Batista.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Hiltinho, Paulo Sergio, Edimar e Willian Simões; Alex (Arlindo Maracanã), Márcio Diogo (Cleitinho), Valber e Eloir (Aloísio); Pimentinha e David Batista. Técnico: Flávio Araújo.

GOLS - Marcio Diogo, aos 19, e Guilherme Biteco, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabrício e Dakson (Vasco); Alex e Marcio Diogo (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Francisco de Assis de Almeida Filho (CE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Albertão, em Teresina (PI).