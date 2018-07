Com gol no finzinho, Nuremberg empata com Hannover Graças a um gol nos acréscimos do segundo tempo, o Nuremberg empatou por 2 a 2 com o Hannover, em casa, e se salvou por pouco de uma derrota, neste domingo, pelo Campeonato Alemão. As redes foram balançadas pelo reserva Sebastian Polter, que assegurou ao seu time chegar aos 26 pontos e ficar na 14.ª posição da tabela.