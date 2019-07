Com gol no Gre-Nal, Luan iguala marca de Renato Gaúcho e comemora empate fora

O dia 20 de julho não sairá tão cedo da memória de Luan, do Grêmio. Isto porque o atacante igualou uma marca histórica de Renato Gaúcho, ídolo da torcida gremista. Autor do gol no empate por 1 a 1 com o rival Internacional, neste sábado, no Beira-Rio, ele empatou com o treinador na tábua de artilheiros do clube.

Com a cabeçada certeira no segundo tempo, Luan chegou aos 74 gols, mesmo número de Renato. Eles estão empatados em 14.º lugar na lista de maiores goleadores do clube em todos os tempos. Alcindo, que jogou no clube nas décadas de 1960 e 1970, é o maior artilheiro da história do Grêmio, com 264 bolas na rede.

"Foi um gol importante. Eles sabem do (trabalho realizado no) dia a dia. Todos estão de parabéns pela entrega e pelo ponto fora de casa", resumiu o jogador, minimizando o feito e dividindo o mérito com seus companheiros.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral Léo Moura acredita que o Grêmio merecia a vitória. "Fizemos um bom jogo. Acho que, principalmente pelo segundo tempo, a gente merecia vencer", comentou.

O técnico Renato Gaúcho voltou a elogiar todo seu grupo, mesmo porque empatou com o rival com um time praticamente reserva. Além disso, ele ressaltou o fato de a equipe ainda estar disputando três competições: o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, na qual acaba de avançar às semifinais. "Não é fácil isso. Temos de dar descanso aos jogadores, mas isso não significa que eles vão ficar sem treinar. Todos vão trabalhar, mas cada um dentro de sua possibilidade e condição física", disse.

O Grêmio agora foca as suas atenções na Copa Libertadores. Na quinta-feira, recebe o Libertad, do Paraguai, na Arena Grêmio, pelo jogo de ida das oitavas de final.