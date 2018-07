Com gol no último minuto, Rússia vence Portugal em amistoso Com um gol no último minuto da partida, a seleção da Rússia venceu Portugal por 1 a 0, em amistoso disputado neste sábado na cidade de russa de Krosnodar. Shirokov tirou o zero do placar e garantiu o resultado positivo contra o time luso que entrou em campo desfalcado de Cristiano Ronaldo.