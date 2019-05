Com gol no último minuto, Ponte bate Operário-PR e ganha 1ª na Série B

A Ponte Preta conquistou, nesta sexta-feira, sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Rafael Longuine, aos 45 minutos do segundo tempo, o time de Campinas bateu o Operário-PR por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, pela quarta rodada.

Com o resultado, o time paulista chegou aos cinco pontos e ocupa a décima colocação, um ponto acima do Operário, que ficou em 12º. Essas posições ainda podem mudar, já que restam seis jogos para a conclusão da rodada. Serão quatro partidas disputadas nesse sábado, uma no domingo e uma na segunda-feira.

A primeira etapa foi de poucos lances de perigo e gerou muitas reclamações da torcida da Ponte Preta, insatisfeita com o desempenho da equipe. O time da casa errava lances simples e mostrava nervosismo com o mau momento.

Aproveitando da instabilidade do adversário, o Operário atuou mais fechado, apostando nas escapadas em contra-ataques. Na melhor delas, Allan Vieira cruzou da esquerda e Marcelo completou de cabeça, mas a bola passou rente à trave.

A Ponte melhorou nos minutos finais da primeira etapa e respondeu com Facundo Batista. O centroavante uruguaio cortou um defensor e finalizou quase na pequena área, mas o goleiro Simão conseguiu praticar defesa incrível.

No início do segundo tempo, foi a vez do goleiro Ivan, da Ponte Preta, também se destacar. Felipe Augusto cruzou e Índio completou de primeira com o pé esquerdo, mas o goleiro recém-convocado para a seleção olímpica salvou o time da casa.

Poucos minutos depois, Marcelo recebeu livre na área e Ivan fez mais uma linda defesa. No rebote, Bruno Batata ainda perdeu o gol, acertando a trave, mas a jogada já estava parada por impedimento.

O time da casa só voltou a crescer nos minutos finais, e conseguiu o gol em um lance de sorte. Camilo cruzou, a bola desviou na marcação e bateu na trave. No rebote, Rafael Longuine completou para o fundo do gol e garantiu a vitória.

Os dois times voltam a campo no dia 25 de maio, pela quinta rodada da Série B. A Ponte Preta recebe o Paraná em mais uma partida no Moisés Lucarelli, enquanto o Operário enfrenta o Botafogo-SP no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 OPERÁRIO-PR

PONTE PRETA - Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Airton e Abner; Henrique Trevisan (Marcondele), Edson, Gerson Magrão, Matheus Oliveira (Rafael Longuine) e Matheus Vargas (Camilo); Facundo Batista. Técnico: Jorginho.

OPERÁRIO - Simão; Danilo Baia, Alisson, Juan Sosa e Peixoto (Allan Vieira); Chicão, Índio (Revson) e Marcelo (Uilliam); Rafael Chorão, Felipe Augusto e Bruno Batata. Técnico: Gerson Gusmão.

GOL - Rafael Longuine, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gomes do Amaral (RS).

CARTÕES AMARELOS - Airton (Ponte Preta); Alisson, Índio e Marcelo (Operário).

RENDA - R$ 18.600,00.

PÚBLICO - 1.703 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).