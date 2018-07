Com gol no fim, França derrota Camarões em amistoso

Em jogo movimentado, com dois gols nos minutos finais, a França fez valer o apoio da torcida e venceu Camarões por 3 a 2, nesta segunda-feira, em Nantes, em amistoso preparatório para a Eurocopa. A competição europeia terá a própria seleção francesa como anfitriã, a partir do dia 10 de junho.

O bom duelo foi definido somente nos minutos finais da partida. Quando a França liderava o placar por 2 a 1, Eric Maxim Choupo-Moting buscou o empate para o time africano aos 43 minutos do segundo tempo. No entanto, teve pouco tempo para comemorar, porque Dimitri Payet acertou linda cobrança de falta e decretou a vitória dos anfitriões, aos 47.

Antes da definição do jogo, ainda no primeiro tempo, a seleção francesa abriu o placar em bela trama pela esquerda. Kingsley Coman disparou até a linha de fundo e cruzou para Blaise Matuidi completar, de primeira, para as redes, aos 20 minutos.

Atento em campo, a equipe de Camarões empatou apenas dois minutos depois, e também com uma eficiente triangulação. A rápida jogada pela direita culminou em chute de Vincent Aboubakar, bem colocado na área, antecipando-se à zaga e completando cruzamento para o gol.

Mas, antes do intervalo, a torcida local voltou a vibrar nas arquibancadas do Stade de la Beaujoire. Aos 41, Olivier Giroud escorou de canhota cruzamento da direita e colocou novamente a França em vantagem no placar.

O equilibrado segundo tempo empolgou a torcida somente nos minutos finais, com o empate de Camarões e o gol decisivo de Payet, em cobrança de falta que lembrou finalização de Ronaldinho Gaúcho em jogo da seleção brasileira contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002.

Antes de sua estreia na Eurocopa, a França fará mais um amistoso no dia 4 de junho, próximo sábado. Será contra a Escócia, novamente diante de sua torcida.