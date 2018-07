United vence e assume liderança provisória do Campeonato Inglês

O Manchester United assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês, neste sábado, ao contar com um gol nos acréscimos para vencer o Watford por 2 a 1, fora de casa. Mesmo poupando titulares, como Wayne Rooney e Anthony Martial, o time de Manchester superou por um ponto o Manchester City e o Arsenal.

O United chegou aos 27 pontos, contra 26 dos dois rivais. City e Arsenal, contudo, entram em campo ainda neste sábado. A outra equipe de Manchester liderava a tabela por levar vantagem no saldo de gols sobre o time londrino.

Apesar do triunfo, o United visitou o Watford já pensando no duelo da Liga dos Campeões, contra o PSV, na quarta-feira - os ingleses buscam a vaga na fase de mata-mata. Por isso, o técnico Louis Van Gaal poupou titulares, como Rooney.

Mas não precisou se preocupar porque tinha Memphis Depay em campo. E, aos 11 minutos, o holandês abriu o placar, ao completar de cabeça belo cruzamento da direita. A vitória parecia bem encaminhada, até que Rojo, poupado que precisou entrar em campo para substituir o lesionado Ander Herrera, cometeu pênalti aos 42 minutos do segundo tempo.

Troy Deeney converteu a cobrança e empatou a partida. O Manchester, contudo, não desistiu e buscou a vitória nos acréscimos. Após finalização de dentro da área, o goleiro Gomes fez boa defesa, mas deu rebote. Schweinsteiger bateu cruzado, quase sem ângulo, e contou com ajuda do zagueiro para empurrar para as redes, sacramentando a vitória dos visitantes.