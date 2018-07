Com gol no final, Verona bate Milan e evita queda antecipada

Com um gol suado aos 50 minutos do segundo tempo, o Verona conquistou grande virada sobre o Milan, nesta segunda-feira, e evitou o rebaixamento antecipado no Campeonato Italiano. Jogando em casa, o Verona saiu atrás no placar no primeiro tempo, mas marcou duas vezes na segunda etapa, decretando a vitória por 2 a 1.

O triunfo deu ligeira sobrevida ao Verona na competição. Com 25 pontos, ainda pode alcançar o Carpi, primeira equipe fora da zona da degola, com 32. Último colocado, o Verona terá que vencer seus jogos nas últimas três rodadas do campeonato e ainda torcer por uma combinação de resultados para superar Frosinone, Palermo e o Carpi na classificação.

Já o Milan se complicou na briga para entrar ao menos na fase preliminar da Liga Europa. Com o revés, o time estacionou nos 53 pontos, na sexta colocação. Para tanto, terá que alcançar a Fiorentina, dona do quinto lugar, que tem 59 pontos.

Diante do lanterna, o Milan tinha todas as condições de se aproximar da equipe de Florença nesta segunda-feira. E a situação ficou mais favorável quando Jeremy Menez aproveitou rebote cedido pelo goleiro Gollini e mandou para as redes aos 21 minutos de jogo.

O empate dos anfitriões veio no segundo tempo. Romagnoli acertou a mão na bola dentro da área e o juiz anotou o pênalti. Giampaolo Pazzini, ex-jogador do Milan, converteu a cobrança e deu esperanças à torcida.

Os torcedores, contudo, só respiraram aliviados nos acréscimos. Aos 50 minutos, Luca Siligardi bateu falta com categoria e anotou o gol que evitou a queda precoce do Verona no Campeonato Italiano.