Com gol nos acréscimos, Bahia vence Ipatinga de virada

Com a derrota, o time da casa fica na lanterna da competição, com duas derrotas e nenhum ponto conquistado, além de saldo negativo de quatro gols. Do outro lado, o Bahia manteve o 100% de aproveitamento, chegando aos seis pontos e empatando com o Figueirense na vice-liderança, com dois gols de saldo. O Náutico lidera com três gols de saldo.

O Ipatinga foi melhor no duelo ao longo do primeiro tempo, e abriu o placar logo aos nove minutos. Alessandro tentou lançamento e a bola espirrou na zaga. Luizinho ficou com a sobra, invadiu a área, e fuzilou o goleiro Omar.

Os mineiros desperdiçaram diversas chances de ampliar a vantagem, inclusive carimbando a trave do Bahia, e acabaram castigados. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Gral finalizou cruzado e empatou o jogo, aos 35 minutos do segundo tempo.

Pressionando bastante, o time baiano chegou ao gol da vitória aos 47 minutos. No lance, Rodrigo Gral descolou bom passe para Rogerinho, que livre, não teve dificuldades para bater Douglas e decretar a virada dos visitantes.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pela terceira rodada. O Bahia joga às 21 horas da sexta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, no Estádio Pituaçu, em Salvador. Já o Ipatinga atua no dia seguinte, às 16h10, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella.

Ficha Técnica:

Ipatinga 1 x 2 Bahia

Ipatinga - Douglas; Márcio Alemão, Max e Duílio (Muller); Luizinho (Afonso), Max Carrasco, Leanderson, Danilo Dias e Marinho Donizete; Alessandro e Ademilson (Leandro Chaves). Técnico: Gilson Kleina.

Bahia - Omar; Abedi (Vander), Nen, Alisson e Ávine; Leandro (Ananias), Marconi, Diego (Itacaré) e Bruno Silva; Rodrigo Gral e Rogerinho. Técnico: Renato Gaúcho.

Gols - Luizinho, aos 9, Rodrigo Gral, 35, e Rogerinho, aos 47 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Alisson e Leandro (Leandro).

Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

Renda - R$ 7.065,00.

Público - 659 pagantes.

Local - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).