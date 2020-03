Com gol nos acréscimos, Botafogo vence o Boavista na estreia na Taça Rio

O Botafogo estreou na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, com um resultado melhor do que seu desempenho. No Engenhão, o time alvinegro teve grandes dificuldades contra o Boavista, vice-campeão da Taça Guanabara (primeiro turno), mas conseguiu vencer por 2 a 1 graças a um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo.

LEIA TAMBÉM > Autuori quer estreia de Honda no Botafogo no clássico com o Flamengo dia 7

Seja como for, a vitória dá moral ao Botafogo para seu próximo compromisso no torneio estadual, contra o poderoso Flamengo, no próximo sábado. É possível que o japonês Keisuke Honda faça a sua estreia no clássico, que será disputado no Maracanã.

Sem ser brilhante, o Botafogo foi um pouco melhor do que o adversário no primeiro tempo. O time comandado pelo veterano Paulo Autuori, que fez sua estreia na competição estadual, teve a iniciativa de buscar o ataque desde o começo e foi incomodando a defesa do Boavista até abrir o placar, aos 24 minutos. Luís Henrique ajeitou e Alex Santana, da entrada da área, mandou um lindo chute que entrou no ângulo. Um belíssimo gol do Botafogo.

O time alvinegro continuou jogando bem e teve três chances em uma aos 30 minutos, mas Bruno Nazário viu seus dois primeiros chutes serem defendidos pelo goleiro Klever e o terceiro passar por cima do travessão.

Ainda na etapa inicial, Jean acertou o travessão com um forte chute de fora da área. Foi um aviso do que esperava o Botafogo no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, o Boavista empatou o confronto com um gol de cabeça de Michel.

Dali por diante, a noite foi difícil para os botafoguenses. A equipe visitante se encheu de moral, ao mesmo tempo em que os anfitriões se encolheram. O Boavista pressionou a defesa alvinegra e o goleiro Gatito Fernández teve de se esforçar bastante para evitar o gol da virada.

Nos minutos finais, porém, o Botafogo conseguiu se recuperar e marcou o gol da vitória nos acréscimos. Luís Henrique fez uma boa jogada e rolou para Bruno Nazário balançar a rede com um sutil toque por cima de Klever.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 BOAVISTA

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Ruan Renato e Danilo Barcelos; Cícero (Caio Alexandre), Alex Santana (Thiaguinho) e Bruno Nazário; Cortez (Luiz Fernando), Luís Henrique e Rafael Navarro. Técnico: Paulo Autuori.

BOAVISTA - Klever; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton (Victor Pereira) e Jean; Fernando Bob (Vitor Faísca), Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá (Luís Soares) e Michel; Caio Dantas. Técnico: Paulo Bonamigo.

GOLS - Alex Santana, aos 24 minutos do primeiro tempo; Michel, aos 5, e Bruno Nazário, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

CARTÕES AMARELOS - Barrandeguy e Alex Santana (Botafogo); Michel (Boavista).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio (RJ).