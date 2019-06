Com gol nos acréscimos, Botafogo vira sobre CSA e sobe para o 4º lugar

Com gol aos 48 minutos do segundo tempo, marcado por Alex Santana, o Botafogo derrotou o CSA de virada pelo placar de 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela oitava rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Botafogo pulou para a quarta posição, com 15 pontos, quatro atrás do líder Palmeiras. Santos, com 17, e Atlético-MG, com 15, completam o G4 da tabela. Por outro lado, o CSA continuou na zona de rebaixamento, com seis pontos, em penúltimo lugar. O Fluminense, primeiro fora da degola, tem sete.

CSA e Botafogo fizeram um primeiro tempo aberto, com boas chances de gol. Logo aos seis minutos, Diego Souza recebeu de João Paulo e mandou no travessão. No rebote, Luiz Fernando obrigou Jordi fazer a defesa em dois tempos. A resposta veio dos pés de Cassiano, que mandou rente à trave.

Com o tempo, o CSA começou a gostar do jogo e colocou Diego Cavalieri para trabalhar. O goleiro fez defesas importantes em chutes de Jonatan Gomez e Matheus Savio, duas vezes. Em uma delas, em uma tentativa da entrada da área.

O panorama do segundo tempo não foi diferente, Cavalieri continuou salvando o CSA, principalmente no duelo particular com Matheus Savio. No entanto, aos 16 minutos não teve jeito. Jonatan Gomez cruzou na medida para Carlinhos. O lateral apareceu como elemento surpresa e cabeceou para o gol.

Atrás do placar, o Botafogo saiu para o ataque e deixou tudo igual aos 37 minutos. Rodrigo Pimpão invadiu a área e cruzou para Diego Souza. Ele desviou para Cícero, que se esticou todo para empatar. Após sofrer o gol, o time alagoano se fechou e acabou sendo castigado.

Aos 48 minutos, após cobrança de escanteio, Diego Souza ajeitou e Carlinhos tentou afastar, mas Fernando chutou em cima de Jordi. A bola sobrou limpa para Alex Santana, que confirmou o triunfo da equipe carioca.

Antes da parada do Brasileirão motivada pela Copa América, o Botafogo enfrenta o Grêmio na quarta-feira, às 19h15, no Engenhão, no Rio. No mesmo dia, às 21h30, o CSA recebe o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 2 BOTAFOGO

CSA - Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, Didira, Jonatan Gomez (Robinho), Matheus Savio (Dawhan) e Maranhão (Madson); Cassiano. Técnico: Marcelo Cabo.

BOTAFOGO - Diego Cavalieri; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Alex Santana, Cícero e João Paulo (Lucas Campos); Erik (Rickson), Diego Souza e Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Carlinhos, aos 16, Cícero, aos 37, e Alex Santana, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Luciano Castán e Naldo (CSA); Rodrigo Pimpão (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).