Com gol nos acréscimos, Eintracht vence Werder Bremen e cola no G-4 do Alemão

Com um gol nos acréscimos, o Eintracht Frankfurt derrotou o Werder Bremen por 2 a 1, de virada, fora de casa, neste domingo, e colou no G-4 do Campeonato Alemão - os quatro primeiros lugares garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Os visitantes subiram para o sétimo lugar, com os mesmos 21 pontos de outras quatro equipes que estão a sua frente na tabela - Hertha Berlin, Hoffenheim, Colônia e Borussia Dortmund. O time da casa está na zona de rebaixamento, em 16º lugar, com sete pontos.

O Werder Bremen saiu na frente com um gol de Grullitsch aos 38 minutos do primeiro tempo. Alexander Meier deixou tudo igual aos sete da etapa final e Barkok garantiu a vitória aos 47 minutos.

No outro duelo deste domingo válido pela 11ª rodada, o Hoffenheim ficou no empate por 2 a 2 com o lanterna Hamburgo, em casa, e desperdiçou a oportunidade de encostar nas primeiras colocações do Alemão.

Com o resultado, os anfitriões estão na quinta colocação, com 21 pontos, a três do vice-líder Bayern de Munique e a seis do RB Leipizig, o surpreendente primeiro colocado. Os visitantes estão em último lugar, com apenas três pontos.

O Hamburgo saiu na frente com um gol de Kostic, mas Wagner deixou tudo igual no último minuto do primeiro tempo. Zuber virou para o time da casa, aos quatro minutos da etapa final. Mas Nicolai Müller voltou a igualar o marcador para os visitantes.