Com gol nos acréscimos, Grêmio bate Ypiranga de virada

O triunfo alivia a pressão sobre o técnico Caio Júnior, mas mantém o time afastado do Caxias, atual líder do Grupo 2, com 13 pontos. O Grêmio alcançou a terceira posição da tabela, com 10, e um jogo a mais que o primeiro colocado. Já o Ypiranga é o sétimo e penúltimo do Grupo 1, com apenas dois pontos.

Como aconteceu nos últimos jogos, o Grêmio esteve longe de empolgar a torcida nesta quarta. Criou pouco, deixou a desejar no setor ofensivo e ainda falhou na defesa. Diante destas fragilidades, o Ypiranga abriu o placar aos 24 minutos, com gol de Rodrigo Jesus.

Insatisfeito com seu time, Caio Júnior decidiu fazer mudanças antes do intervalo. Aos 30, trocou Leandro por Gilberto Silva, na tentativa de reforçar o meio-campo. Mas o jogo só melhorou para o Grêmio no segundo tempo, depois que o treinador cobrou mais atitude dos seus jogadores no vestiário.

A bronca deu resultado. Na base da empolgação, os gremistas melhoraram na volta do intervalo, mas seguiram apresentando falhas em todos os setores do time. Mesmo assim, chegaram ao empate aos 13. Marcelo Moreno mandou para as redes, após cruzamento de Gabriel.

O gol renovou a confiança do Grêmio. Com maior volume de jogo, o time se manteve no ataque, pressionando a defesa dos anfitriões. A virada, chorada, só veio aos 48 minutos. Grolli cabeceou para as redes, completando cobrança de falta na área.

Pela sétima rodada, o Grêmio vai enfrentar o Santa Cruz, no Olímpico, sábado. O Ypiranga visitará o Cerâmica em Gravataí, no domingo.