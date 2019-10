Com gol nos acréscimos, Guarani bate Sport e se distancia da zona da degola

Um jogador que não atuava por opção técnica há mais de três meses praticamente livrou o Guarani do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Com gol de Diego Cardoso, o time campineiro surpreendeu nesta quinta-feira ao ganhar do Sport, por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 32.ª rodada.

A vitória afasta o Guarani da zona de rebaixamento e o coloca na 13.ª colocação, com 39 pontos, sete a mais do que o Figueirense, que ainda joga nesta jornada. Já o Sport voltou a perder depois de oito jogos, mas ainda está em situação tranquila, na vice-liderança, com 56.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas com o Guarani criando os principais lances de perigo. Logo aos seis minutos, Lucas Polli fez grande defesa em cabeceio de Diego Giaretta e Hernane Brocador evitou o gol de Marcelo no rebote. O time paulista ainda acertou o travessão em falta cobrada por Arthur Rezende e Davó assustou com finalização por cima.

A etapa final começou muito movimentada, com chances para os dois lados. Arthur Rezende assustou em falta rente a trave e Charles acertou a trave de cabeça para o Sport. Aos 36, a bola sobrou para Davó encher o pé dentro da área. Luan Polli mostrou reflexo apurado e salvou o visitante.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o Guarani fez a festa dos mais de três mil torcedores presentes ao Brinco de Oueo. Aos 49 minutos, Lenon bateu cruzado e a bola caiu nos pés de Diego Cardoso, que dominou, fez o giro e estufou as redes.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira, contra o líder Bragantino, às 21h30, no Nabi Abi Chedid, enquanto o Sport encara o Coritiba, às 20 horas, na segunda-feira, no Couto Pereira, em Curitiba. Os jogos são válidos pela 33.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 SPORT

GUARANI - Jefferson Paulino; Lenon, Bruno Silva, Diego Giaretta e Thallyson; Marcelo (Ricardinho), Rondinelly (Diego Cardoso), Arthur Rezende e Lucas Crispim; Davó e Michel Douglas (Nando). Técnico: Thiago Carpini.

SPORT - Luan Polli; Norberto (Bruno Peres), Rafael Thyere, Éder e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho (Pedro Carmona); Hyuri (Marquinho), Guilherme e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Diego Cardoso, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andrey da Silva E Silva (PA)

CARTÕES AMARELOS - Lucas Crispim (Guarani); Leandrinho e Willian Farias (Sport)

RENDA - R$ 44.075,00.

PÚBLICO - 3.329 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).