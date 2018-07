Com gol nos acréscimos, Joinville vence o América-RN e sobe na Série B

JOINVILLE - Foi sofrido, mas o Joinville finalmente reencontrou o caminho das vitórias. Jogando em casa, na Arena Joinville, nesta terça-feira, os mandantes venceram o América-RN por 1 a 0 e voltaram a vencer depois de quatro partidas. O gol do triunfo foi marcado por Fernando Viana aos 47 minutos da etapa final, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com a vitória, o Joinville chegou aos 17 pontos na vice-liderança, somente atrás do América-MG. Já os visitantes permanecem com 10, em posição intermediária na tabela de classificação.

Mesmo fora de casa, o América-RN foi quem tomou a iniciativa da partida, principalmente com as oportunidades criadas pelo lado direito do campo. Já os mandantes, talvez pelo fato de não vencerem há quatro jogos, preferiam apostar nos contra-ataques e nas bolas paradas. Em uma delas, Bruno Aguiar cabeceou no travessão, mas a arbitragem já assinalava impedimento. Com os meios dos dois times trabalhando bem, a reta final do primeiro tempo foi bem movimentada.

A segunda etapa começou da mesma maneira que a primeira, com o time visitante sendo mais ofensivo e criando as melhores oportunidades. Daniel Costa e Cleber desperdiçaram duas boas chances de abrir o placar.

Após conseguir igualar as ações em campo, o Joinville parou de sofrer sustos, mas pouco ameaçava também. Jardel perdeu uma das raras chances da etapa final ao chutar pela linha de fundo. Mas Rafael Viana, já aos 47 minutos, garantiu a vitória dos mandantes em bonita finalização rasteira.

O Joinville volta a campo nesta sexta, fora de casa, para enfrentar o Santa Cruz. Já o América-RN joga no mesmo dia, às 19h30, em casa, contra o Luverdense. Os jogos são válidos pela nona rodada.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 0 AMÉRICA-RN

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Rafael e Cristian; Washington, Harrison (Fernando Viana), Tartá (Gustavo Sauer) e Marcelo Costa; Edigar Junio e Jael. Técnico: Hemerson Maria.

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Walber, Cleber, Roberto Dias e Paulo Henrique (Marcelinho); Jean Cléber, Fabinho, Wanderson e Daniel Costa (Jéferson); Rodrigo Pimpão (Isac) e Adriano Pardal. Técnico: Oliveira Canindé.

GOL - Fernando Viana, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jael, Bruno Aguiar e Rafael (Joinville); Fabinho, Rodrigo Pimpão, Isac e Paulo Henrique (América-RN).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).