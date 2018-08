Com gol nos acréscimos, Milan vence Barcelona nos Estados Unidos

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, marcado pelo português André Silva, o Milan superou o Barcelona por 1 a 0, na noite deste sábado, no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela International Champions Cup, um torneio amistoso de pré-temporada que envolve alguns dos principais times do futebol europeu.

O duelo deste sábado foi a despedida de ambas as equipes dos Estados Unidos. Na competição, o Barcelona, que não contou com alguns dos seus principais jogadores, como Messi, Piqué e Suárez, superou o Tottenham nos pênaltis após empate por 2 a 2 e também perdeu para a Roma por 4 a 2. Já o Milan foi batido pelo Manchester United nos pênaltis após igualdade por 1 a 1 e caiu por 1 a 0 para o Tottenham.

Para enfim conseguir um triunfo nos Estados Unidos, o Milan contou com uma inspirada atuação de Donnarumma, que fez várias defesas difíceis, ajudando o time a não ser vazado por um adversário que dominou praticamente todo o duelo.

E após resistir durante quase todos os 90 minutos, o Milan asegurou a vitória já nos acréscimos do segundo tempo, aos 46. Em um contra-ataque, o marfinense Franck Kessié driblou dois marcadores dentro da área e passou para André Silva, finalizar, definindo o placar de 1 a 0.

Os recém-contratados Arthur e Malcom foram titulares, tiveram boa atuação e atuaram por 90 minutos pelo Barcelona. Já Rafinha e Marlon também começaram jogando, sendo substituídos durante a etapa final. Malcom, inclusive, esteve perto de marcar o seu gol, mas acertou a trave.