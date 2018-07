Com gol nos acréscimos, Oeste arranca empate com o Atlético-GO

O Oeste arrancou um empate heroico na abertura da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta sexta-feira. Com um gol do atacante Marquinho aos 47 minutos do segundo tempo, o time paulista empatou com o Atlético-GO, por 1 a 1, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

Com o resultado, os goianos perderam uma grande oportunidade de assumir a vice-liderança provisória. O time ocupa o terceiro lugar, com 34 pontos. Em compensação, o Oeste continua a fazer campanha intermediária, com 26 pontos, sem conseguir se aproximar dos líderes.

O primeiro gol da partida aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo e foi para o Atlético. O meia Gilsinho arrancou pelo lado direito e cruzou rasteiro. Sem marcação, o volante Michel invadiu a área e apenas escorou para o fundo das redes do goleiro Felipe Alves.

Na segunda etapa, o Oeste foi para o ataque em busca do empate. O clube de Itápolis criou boas oportunidades e acabou premiado aos 47 minutos. O atacante Marquinho recebeu na área e bateu na saída do goleiro Klever.

Na próxima terça-feira, às 20h30, o Atlético-GO volta a campo para enfrentar o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). O Oeste só joga contra o Paysandu, no próximo sábado, às 16 horas, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 x 1 OESTE

ATLÉTICO-GO - Klever; Matheus Ribeiro, Ricardo Silva, Lino e Romário (Silva); Michel, William Schuster, Magno Cruz (Lucas Crispim), Jorginho (Bruno Barra) e Gilsinho; Alison. Técnico: Marcelo Cabo.

OESTE - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Velicka; Danielzinho (Matheus Vargas), Daniel Simões, Francisco Alex e Mazinho (Rodolfo); Léo Arthur, Crysan e Wesley (Marquinho). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Michel, aos 25 minutos do primeiro tempo. Marquinho, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Wesley, Felipe Rodrigues (Oeste).

RENDA - R$ 12.170,00.

PÚBLICO - 793 pagantes (1.171 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).