Com gol nos acréscimos, Wolverhampton bate Newcastle no Inglês

Com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, o Wolverhampton surpreendeu neste domingo e derrotou o Newcastle por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Foi a segunda vitória seguida da equipe que voltou para a primeira divisão nesta temporada.

Vindo de um triunfo sobre o Chelsea no meio de semana, o Wolverhampton obteve boa reação na tabela. Com 22 pontos, já aparece na 10ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. Já o Newcastle, do técnico Rafa Benítez, segue com 13 pontos, na 15ª posição, apenas três colocações acima da zona da degola.

Jogando fora de casa, o Wolverhampton não se intimidou com a torcida anfitriã e foi para cima do Newcastle. O gol acabou saindo aos 17 minutos, com o português Diogo Jota. Sem se abalar, o time da casa reagiu prontamente. Seis minutos depois, Ayoze Perez igualou o placar.

O duelo seguiu equilibrado após o intervalo, até que DeAndre Yedlin levou o cartão vermelho direto e deixou o Newcastle com um a menos em campo. Em vantagem numérica, o Wolverhampton resolveu impor nova pressão. O gol da vitória veio nos acréscimos, com Matt Doherty, aos 49 minutos.