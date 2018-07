Com gol olímpico de Conca, Guangzhou goleia na Liga dos Campeões da Ásia

SÃO PAULO - O Guangzhou Evergrande confirmou seu favoritismo na Liga dos Campeões da Ásia nesta quarta-feira. A equipe chinesa goleou o Kashiwa Reysol (JAP), por 4 a 1 no primeiro jogo da semifinal da competição. Com dois gols do argentino Darío Conca e dois do brasileiro Muriqui, a equipe chinesa onseguiu a virada no segundo tempo,om direito a gol olímpico de Conca. Seu companheiro de equipe Muriqui, também marcou dois gols e assumiu a liderança da artilharia isolada da competição com 11 gols.

"Fizemos um jogo muito bom, principalmente no segundo tempo quando dominamos e fomos felizes nas conclusões", disse o argentino Darío Conca. O argentino, que marcou um golaço olímpico, contou com a falha do goleiro para fazer. "Sempre bato minhas cobranças de corner fechado e hoje contei com a sorte na jogada. Um gol importante em uma partida que ficará marcada para sempre em minha memória”, ressaltou o meia, que pode voltar ao Brasil para jogar no Fluminense, em 2014.

Com o resultado, o Guangzhou vai ao Japão, estando em vantagem para o confronto de volta, podendo perder por até dois gols de diferença. Quem passar para às finais do torneio, enfrentará o vencedor de FC Seoul (Coreia do Sul) e Esteghlal (Irá). Quem vencer a competição, disputará o Mundial de Clubes da Fifa, estreando nas quartas de final contra o Monterrey (México).