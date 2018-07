Com gol polêmico, Botafogo derrota o Atlético-MG e se mantém no G-6 do Brasileirão

Com gol polêmico, o Botafogo derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 2, neste domingo, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, em partida válida pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Bruno Silva, Rodrigo Pimpão e Dudu Cearense. Fred e Leo Silva fizeram para a equipe de Belo Horizonte.

O resultado levou a equipe carioca para os 50 pontos, na quinta colocação. O Atlético permanece com 56 e fica mais distante da briga pelo título. O líder Palmeiras venceu o Figueirense por 2 a 1 e chegou a 64 pontos.

O JOGO

O time carioca chegou três vezes em menos de cinco minutos e abriu o placar aos 4. Após cobrança de escanteio, Bruno Silva dominou com a mão dentro da pequena área e bateu para as redes. Os jogadores do Atlético reclamaram muito da jogada, o auxiliar não correu para o centro do campo, mas o árbitro confirmou o gol.

Com atuação irreconhecível, o Atlético não conseguiu uma chance de gol sequer durante todo o primeiro tempo. E o Botafogo, que depois do gol também não ameaçava o gol atleticano, ampliou aos 34 minutos. Rodrigo Pimpão aproveitou cruzamento e bateu de primeira para as redes.

Melhor no segundo tempo, o Atlético diminuiu aos 7 minutos com Fred, depois de troca de passes com Robinho. No minuto seguinte, Otero passou por três jogadores do Botafogo e chutou na trave. Aos 21, Victor errou a saída de bola, Camilo dominou, mas desperdiçou boa chance para o Botafogo.

O Atlético empatou com Leonardo Silva cabeceando para o gol depois de escanteio cobrado por Otero, aos 25 minutos. Aos 38, Cazares, que entrou no lugar de Fred, chutou forte em cima de Emerson Silva. O Botafogo conseguiu o gol da vitória aos 45 com Dudu Cearense, de cabeça, também depois de escanteio.

O próximo compromisso do Botafogo no Brasileirão é nesta quarta-feira, no estádio do Arruda, no Recife, às 21h45 (de Brasília), contra o Santa Cruz. O Atlético joga no próximo domingo contra o Figueirense, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 x 2 ATLÉTICO-MG

BOTAFOGO - Sidão; Alemão, Emerson Silva, Emerson e Victor Luís; Aírton (Dudu Cearense), Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Camilo; Neilton (Gervásio Nunez) e Rodrigo Pimpão (Sassá). Técnico: Jair Ventura.

ATLÉTICO-MG - Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca (Leandro Donizete), Júnior Urso, Otero e Clayton (Lucas Pratto); Robinho e Fred (Cazares). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Bruno Silva, aos 4, e Rodrigo Pimpão, aos 34 minutos do primeiro tempo; Fred, aos 7, Leonardo Silva, aos 25, e Dudu Cearense, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson Silva (Botafogo); Rafael Carioca, Fred, Victor e Leonardo Silva (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA - R$ 381.073,00.

PÚBLICO - 15.288 pagantes.

LOCAL - Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.